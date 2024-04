Ayle: “Ho pensato che fosse giusto andarmene…”/ Lo sfogo dell’eliminato di Amici 2024

Ayle rompe ufficialmente il silenzio mediatico, dopo l’eliminazione subita al serale di Amici 2024, e l’occasione che il giovane ha di poter tornare a raccontarsi é un’intervista a Superguida TV.

“È stata un’esperienza bellissima a partire dal momento in cui sono entrato -fa sapere all’esordio nel nuovo intervento post-Amici 2024 l’eliminato dal talent show di Maria De Filippi – mi ha fatto crescere molto. Sono partito svantaggiato rispetto a chi era dentro da un mese e inizialmente mi ci è voluto del tempo per ambientarmi però ad oggi non ho nessun rimpianto”. L’intervista di Ayle, ex allievo di Anna Pettinelli, poi, prosegue ancora, con la rivelazione del momento più bello della sua esperienza vissuta ad Amici 2024: “è stato nelle due settimane di preparazione al Serale dove mi stavo impegnando molto -ammette il biondo uscente di Amici-, non avendo il telefono riuscivo a concentrarmi meglio, mi sentivo più determinato e di aver “switchato” rispetto al pomeridiano”.

Il momento per lui più duro? “Quello più difficile è quando ho avuto un momento di crisi e ho pensato che la cosa migliore fosse andarsene”.

Ayle sogna il Festival della Canzone in vista di Sanremo 2025…

Il giovane cantante Ayle torna poi a commentare il gesto di ritirarsi per poi rientrare ad Amici 2024 che aveva fatto tanto discutere: “Li per me le emozioni erano amplificate e soffrendo già di ansia l’ho sentita molto di più -aggiunge- La cosa che mi ha ferito maggiormente è che le persone abbiano interpretato questo mio disagio come una mancanza di voglia o come una scusa- ammette il cantautore-, quando per me questo malessere era reale”.

Il sogno che custodisce nel cassetto, Ayle, resta quello di fare della passione per la musica il suo lavoro unitamente alla possibilità di poter prendere parte alla gara del Festival di Sanremo.

