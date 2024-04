Gaia De Martino la reazione furiosa all’attacco dei concorrenti di Amici 2024/ “Mi hanno ferito”

Gaia De Martino scopre la polemica della classe ai suoi danni

Gaia De Martino é furiosa alla scoperta della polemica in corso ad Amici 2024, che vede i compagni contestare a gran voce la sua riammissione al serale del talent show “A me non dispiace, voi avete espresso il vostro parere ok… ma avete pensato alla persona esterna a voi e non alla persona con cui avete trascorso i mesi qui”. Le parole sono piene di delusione e proprio non riesce a capacitarsi del fatto che tra i compagni ci sia chi ritenga ingiusto che Aurora balli al suo posto per consentirle la riammissione alla gara serale di Amici 2024. D’altro canto c’é chi invece appoggia la proposta della chance a beneficio dell’infortunata, come Sarah Toscano: “É bello che Gaia abbia la possibilità di rimanere di più nella scuola”.

Prosegue poi lo sfogo ad Amici 2024 dell’infortunata Gaia De Martino “Mi hanno ferito alcune parole ma non sono per le questioni di stato. Io non vi sto giudicando. Non sono il tipo”, contestando della poca empatia mostratale nel momento difficile dai più tra i compagni di studio: “e avete continuato a fare polemica. In bilico sono stata anch’io, non accettavo che una persona ballasse per me”, insiste la ballerina furiosa.

Insomma, Gaia si vede costretta ad accettare l’ultima chance che ha di poter sperare in una qualificazione alla finale di Amici 2024. E intanto, tra i dissensi alla proposta di Todaro, si registra anche il clamoroso j’accuse dell’ex di Gaia, Mida!

Gaia commenta così le parole dei suoi compagni #Amici23 pic.twitter.com/mRVtfg3IaW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 11, 2024













