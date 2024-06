Ayomide Folorunso, chi è?/ Il destino nel nome, la Nigeria nel sangue (oggi 11 giugno 2024)

AYOMIDE FOLORUNSO, CHI È? DALLA NIGERIA ALL’ITALIA

Andiamo a leggere chi è Ayomide Folorunso, che affronta la finale dei 400 ostacoli agli Europei atletica 2024 Roma: andiamo a vedere il percorso sportivo, quello privato (ha un fidanzato?) ma partiamo da una curiosità legata la nome perché nella lingua yoruba, un dialetto dell’Africa occidentale parlato da mezzo miliardo di persone, Ayomide Folorunso significa “la mia gioia è arrivata, l’ho affidata a Dio perché la protegga”: c’è tanto dunque in questo nome, la ragazza è nata nell’ottobre 1996 ad Abeoukuta, nel sud-ovest della Nigeria, da mamma Mariam e papà Emmanuel.

Cresciuta nello stato africano, a otto anni si è trasferita in Emilia Romagna raggiungendo la madre e da lì ha iniziato a praticare l’atletica. Nelle gare scolastiche, la Folorunso si è messa in luce ed è stata così affidata alle cure di Maurizio Pratizzoli, che l’ha fatta esordire agli assoluti italiani. In carriera, Ayomide ha corso sia i 400 piani che i 400 ostacoli, prendendosi vari titoli juniores lungo la strada. Arruolatasi nella Polizia, è entrata nel gruppo Fiamme Oro nello stesso 2015 è stata vicecampionessa europea juniores nei 400 ostacoli e ha migliorato il record italiano di categoria sulla 4×400, dimostrando appunto ottime doti da velocista.

I TITOLI E LE OLIMPIADI

Bisogna aspettare il 2016 per il primo titolo nazionale indoor, quello dei 400 metri; a Rieti invece il 55’’54 gli è valso titolo nazionale sui 400 ostacoli e primato Under 23. Lo stesso 2016 ha segnato l’esordio alle Olimpiadi: a Rio de Janeiro Ayomide Folorunso è arrivata a nemmeno 20 anni, si è fermata in semifinale nei 400 ostacoli ma è stata ottima sesta con le compagne della 4×400. Da lì la sua carriera ha avuto una grande impennata: oro nella staffetta ai Giochi del Mediterraneo 2018, oro nei 400 ostacoli alle Universiadi 2019 (a Napoli), nel 2023 soprattutto la tappa agli Europei a squadre di Chorzow.

L’Italia ha vinto il titolo, lei ha contribuito con l’argento nei 400 ostacoli, correndo in 54’’79, e il quinto posto nella 4×400 mista. A proposito: agli Europei di Monaco di Baviera, due anni fa, Ayomide Folorunso è arrivata settima con il crono di 55’’91. Questa sera, nella finale dei 400 ostacoli agli Europei atletica 2024 Roma, può sicuramente fare meglio: non sarà facile ma è una delle candidate a portare a casa una medaglia, non resta che scoprire se riuscirà nell’intento.

AYOMIDE FOLORUNSO, VITA PRIVATA: L’OSTACOLISTA HA UN FIDANZATO?

In attesa di scoprire se Ayomide Folorunso riuscirà a portare in alto il nome dell’Italia nell’imminente appuntamento con la finale dei 400 ostacoli agli Europei atletica 2024 Roma, andiamo a scoprire se abbia un fidanzato e alcune curiosità che riguardano la vita privata e sentimentale della giovane ostacolista. A quanto pare, non sussistono spunti e aneddoti da riportare in riferimento alla cronaca rosa; nessuna traccia di un se Ayomide Folorunso abbia o meno un fidanzato. I canali social sono ampiamente dedicati agli impegni e alle imprese sportive, lasciando così poco spazio a tracce e curiosità che potrebbero riguardare la sua vita sentimentale. E’ lecito credere che l’interesse di Ayomide Folorunso sia quello di separare, nel merito dell’interesse mediatico, vita privata e carriera sportiva.

