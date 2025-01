Baba Vanga, veggente bulgara nota come Nostradamus dei Balcani per la sua dote di prevedere il futuro, secondo quanto affermato dai suoi fedeli seguaci, avrebbe anticipato in passato alcuni degli eventi più importanti mondiali poi veramente accaduti. Tra questi ci sarebbe stata anche la sua stessa data di morte, che la donna aveva rivelato molto prima del 1996, quando si spense all’età di 85 anni. Fonti tramandate e diffuse poi anche tramite stampa, le hanno attribuito ad esempio la profezia dell’attacco alle torri gemelle, la morte di Lady Diana ed altri conflitti e catastrofi avvenute in passato. Ora, come ogni anno, si rinnova la curiosità su quanto l’indovina avrebbe invece previsto per il 2025, e da quanto pubblicato recentemente da alcuni giornali britannici, la situazione non sarebbe positiva.

Il prossimo anno infatti secondo Baba Vanga potrebbe essere l’anno di inizio della fine del mondo, un percorso lungo e difficile per l’umanità che inizierà proprio da una guerra che coinvolgerà tutti i paesi del mondo, in particolare quando, dal Medio Oriente i combattimenti si sposteranno in Europa a causa dell’intromissione di altri paesi. Questo dovrebbe succedere in primavera e come conseguenza principale si avrà l’aggravamento della crisi globale economica e del cambiamento climatico che porterà siccità e carestia.

Le profezie di Baba Vanga per il 2025: guerra mondiale, contatti con alieni e cura per il cancro

La veggente cieca Baba Vanga avrebbe predetto per il 2025 la terza guerra mondiale e gravi disastri sia ambientali che umanitari. In base a quanto raccontato dai suoi seguaci, che di anno in anno viene rinnovato e tramandato, nell’immediato futuro si potrebbe verificare anche un primo contatto con gli alieni. Un evento che il quotidiano Daily Star ha riportato come una delle cause che aggraverà la crisi globale umanitaria proprio a causa dello scontro tra civiltà terrestri ed extraterrestri. Ma anche sul pianeta stesso i conflitti tra Occidente e Oriente aumenteranno fino a portare ad una nuova dominazione islamica in Europa, che però si verificherà solo dopo il 2040.

Nonostante la maggior parte delle profezie sia abbastanza nefasta, gli studiosi dell’indovina bulgara, analizzando le sue anticipazioni hanno sottolineato che si potrà sperare anche in qualche rivelazione positiva. Tra le notizie che potrebbero dare speranza infatti Baba Vanga avrebbe detto che nel 2025 si troverà finalmente una cura definitiva per molte malattie mortali, principalmente per il cancro ma anche una rivoluzione nel progresso scientifico per i trapianti di organi.