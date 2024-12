PROFEZIE BABA VANGA 2025: CONFLITTI E DISASTRI

In molti erano in attesa per il nuovo anno delle profezie Baba Vanga 2025 e le previsioni si sono confermate sempre inquietanti. L’indovina bulgara, nota anche come la Nostradamus dei Balcani, si è lasciata andare a previsioni piuttosto allarmanti, tra guerre e disastri naturali, ma ve ne sono anche positive, che riguardano eventi sportivi e innovazioni a livello scientifico.

Ad esempio, ha anticipato lo scoppio di una guerra rovinosa in Europa che falcidierà la popolazione europea e innescherà una serie di altri eventi catastrofici che dovrebbero culminare in una sorta di apocalisse. Inoltre, tra le profezie Baba Vanga 2025 ce n’è pure una che riguarda l’influenza della Russia: il presidente Vladimir Putin sarà rieletto, consoliderà il suo potere e incrementerà la sua influenza nel panorama internazionale.

Per quanto riguarda i disastri naturali, le profezie Baba Vanga 2025 preannunciato l’evoluzione di vulcani dormienti e inondazioni distruttive, ma anche un terremoto che scuoterà la costa occidentale Usa. Ci sarà, in generale, un numero importante di vittime, ma anche di trasferimenti. Per quanto riguarda l’Europa, Baba Vanga ritiene che sarà “sparsamente abitata” proprio in virtù degli eventi che ha previsto.

LA FERRARI TRA LE PREVISIONI DI BABA VANGA PER IL NUOVO ANNO

Non tutte le profezie Baba Vanga 2025 sono fosche, infatti ci sono anche eventi straordinari. Ad esempio, ci saranno progressi importanti per quanto riguarda lo sviluppo di organi in laboratorio, rivoluzionando il settore dei trapianti e contribuendo al salvataggio di tante vite. Inoltre, ci saranno progressi per quanto riguarda la cura del cancro, in questo caso contribuendo alla ricerca di una cura efficace. L’indovina bulgara si è spinta anche oltre, preannunciando addirittura lo sviluppo della telepatia umana.

Per quanto riguarda lo sport, ci sono buone notizie per i tifosi della Ferrari, perché Lewis Hamilton dovrebbe riuscire a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella prossima stagione della F1. Pare che possa riuscire davvero a vincere il Mondiale con la Scuderia di Maranello, anche in virtù di circostanze favorevoli, come sviluppi della monoposto per acquisire un vantaggio sul rivale Max Verstappen della Red Bull.