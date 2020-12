Babe Va in città, Italia1/ Trama del sequel in onda oggi, 28 dicembre

BABE VA IN CITTA’, CAST E DOPPIATORI DEL FILM IN ONDA OGGI, 28 DICEMBRE

Alle 16.00 di oggi pomeriggio l’appuntamento su Italia1 è con il sequel di Babe Maialino Coraggioso ovvero Babe Va in città. La pellicola segue quella del 1995 dopo il successo di premi, di critica e di incassi, anche se non ha avuto l’effetto sperato. In questo secondo film della saga di Babe, un incidente costringe Hoggett a letto e l’uomo non può più svolgere i lavori della fattoria e per pagare i debiti Babe parte per la città per prendere parte ad un concorso e portare a casa i soldi che serviranno a tenere lontana la bana dalla sua fattoria.

Nel cast, insieme agli animali, compaiono anche gli umani ovvero la signora Esme, Magda Szubanski, il signor Arthur Hoggett, James Cromwell, la padrona della pensione, Mary Stein, Fugly Floom, Mickey Rooney. Cambia la doppiatrice originale di Babe che non è più Christine Cavanaugh ma è Elizabeth Daily.

BABE VA IN CITTA’, TRAMA DEL FILM

Babe va in città riprende dagli eventi finali del primo film ovvero con Babe che ha portato a casa il suo premio e la sua vittoria diventando famoso in tutto il Paese e, quindi, oggetto di richieste per ospitate e incontri ma senza risposte positive. Il suo padrone, il fattore Hoggett, non ha intenzione di portare in firo per il mondo il suo maialino perché concentrato sulla sua fattoria almeno fino a che non si fa male riparando un pozzo per colpa di Babe e quindi le cose cambiano. Nonostante gli sforzi della moglie, la Banca sta per mettere le mani su ciò che hanno di più caro e così lei e Babe decidono di partire per prendere parte ad un concorso e ottenere i soldi che servono per non finire nelle mani dei creditori.

Durante il viaggio però, Esme e Babe, per via di un inconveniente, restano bloccati a Metropolis, una vasta, ostile e caotica megalopoli e finiscono in un Hotel pieno di animali, insieme allo strano proprietario, il clown Fugly Floom che rapisce il maialino e lo inserisce nella sua troupe di animali ammaestrati mentre Esme si mette alla sua ricerca finendo in prigione dopo uno scontro con una gang di motociclisti. Le cose si complicano quando Floom ha un malore e finisce al pronto soccorso assistito dalla nipote e i suoi scimpanzé escono per cercare cibo in un supermercato facendo finire tutti nei guai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA