Babe va in città/ Su Itaia 1 il film con Elizabeth Daily e Miriam Margolyes

Babe va in città, film di Italia 1 diretto da George Miller

Babe va in città va in onda oggi, mercoledì 28 dicembre, a partire dalle ore 14.35 su Italia 1. Si tratta di un film d’avventura prodotto in Australia nel 1998 da George Miller, autore anche della regia. Nel cast sono presenti Elizabeth Daily, Miriam Margolyes, Steven Wright e Myles Jeffrey.

Noi siamo infinito/ Streaming del film su Italia 1 diretto da Stephen Chbosky

Il film Babe va in città è il secondo capitolo dedicato alle imprese del tenero maialino di nome Babe, realizzato 3 anni dopo il primo grande successo. Il regista George Miller occupa un triplice ruolo all’interno della pellicola; ricopre infatti anche le vesti di sceneggiatore e produttore. A differenza del primo titolo del ’95, il progetto non ha riscosso il medesimo successo sia al botteghino che per la critica.

UN BEBÈ PER NATALE/ Dove vedere in streaming Rai 1 il film francese

Babe va in città, la trama del film

La storia di Babe va in città riprende da dove era terminato il precedente episodio, con il tenero Babe che torna a casa con l’onore di essere riuscito a vincere la gara. Alla notizia del successo, il suo padrone riceve tantissime offerte per ottenere il prestigioso animale, anche con proposte economiche piuttosto laute. Il pastore però le rifiuta tutte non avendo alcuna intenzione di privarsi del fedele amico. Purtroppo però un tragico evento proprio con Babe protagonista getta le condizioni della fattoria in malora. Hoggett era alle prese con il pozzo difettoso e, mentre era intento nella riparazione, il maialino provoca un incidente che costringe il pastore sulla sedia a rotelle. La moglie chiaramente non riesce a sopperire alle mancanze del marito e in poco tempo i debiti e le ristrettezze finanziarie si fanno sentire.

ALADDIN/ Streaming del film Walt Disney su Rai 1

Questa volta valuta seriamente di privarsi del piccolo maialino, viste le ricche offerte che continuano ad arrivare. Pur di non privarsi dell’animale però, prende in considerazione l’unica alternativa; iscrive Babe ad una nuova gara. In questo caso, già solo con l’accesso alla competizione era previsto un premio in denaro che avrebbe fatto comodo ai conti della fattoria. Il maialino però, senza la guida di Hoggett, sembra aver dimenticato tutti gli insegnamenti e non riesce a rendere come sperato. La disperazione è evidente e il fallimento degli affari di famiglia sembra sempre più vicino. Fortunatamente però, la voglia di farsi perdonare per l’incidente e lo straordinario incontro con altri animali fomentano la sua voglia di riscatto e riesce nuovamente a trionfare, salvando le sorti della sua famiglia e della fattoria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA