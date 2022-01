Baby Gang e Neima Ezza arrestati per rapina/ Vittime picchiate e derubate

Ancora una volta il giovane rapper Baby Gang torna al centro delle cronache meneghine: il 20enne artista è stato arrestato assieme a Neima Ezza, in quanto ritenuti responsabili di alcune rapine. Come riferisce l’edizione online di TgCom24.it, i due, oltre ad un diciottenne, avrebbe rapinato dei ragazzi di Milano e Vignate (comune del milanese), e di conseguenza è stata disposta la misura cautelare in carcere per Zaccaria Mouhib, alias Baby Gang, mentre per Neima Ezza sono stati invece disposti i domiciliari. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli arrestati, forti della superiorità numerica, avvicinavano le proprie vittime facendosi consegnare denaro ma anche gioielli ed effetti personali.

Gli agguati sono stati portati a termine nella zona delle movida milanese, in particolare presso le Colonne di San Lorenzo, ma anche in piazza Vetra, e risalgono allo scorso mese di maggio 2021. Tra l’altro le vittime hanno raccontato anche di essere state aggredite con pugni e schiaffi prima appunto di venire derubate. A luglio si era ripetuto un altro episodio in quel di Vignate: in questo caso due persone erano state avvicinate da due giovani, fra cui uno armato, che gli avevano rubato soldi e le auricolari nonché le chiavi dell’auto di modo che non venissero seguiti.

BABY GANG ARRESTATO ASSIEME A NEIMA EZZA: “HA CREATO SITUAZIONI DI PERICOLO”

Nei confronti di Baby Gang, che come accennato sopra, è stato in passato protagonista di vari episodi di cronaca, la Questura di Sondrio aveva chiesto chiesto l’applicazione di una misura di “sorveglianza speciale” per due anni. Negli atti in cui vengono riportate nero su bianco le accuse nei confronti del 20enne rapper, lo stesso viene descritto come “un rapper molto seguito dai giovani sui vari social network e ha utilizzato la sua influenza per promuovere in zone aperte al pubblico delle riunioni non autorizzate che sono sfociate in scontri con le forze dell’ordine, creando in tal modo situazioni di serio pericolo per la sicurezza”.

