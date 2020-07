Baby K e Chiara Ferragni, Video “Non mi basta più”/ Boom di like: “pezzo bomba”

E’ finalmente uscito il videoclip ufficiale della canzone “Non mi basta più“, il nuovo singolo di Baby K che vede la straordinaria partecipazione di Chiara Ferragni. Ambientato in un aeroporto, Baby K, con una serie di look fatti da vestiti scintillanti e all’ultima moda, mette in atto il proprio piano per l’estate con la collaborazione dell’amica di Chiara Ferragni con cui si concede momenti di relax. Una canzone dai ritmi allegri e tipicamente estivi, esattamente come le precedenti hit della canzone che è pronta a scalare le classifiche italiane trasformando “Non mi basta più” nell’ennesimo tormentone. Pubblicato alle 14 del 9 luglio, il video ha già conquistato più di 400mila visualizzazioni su You Tube e una miriade di commenti positivi. Sono davvero tanti, infatti, gli utenti che si complimentano sia con Baby K che con Chiara Ferragni.

BABY K E CHIARA FERRAGNI, IL VIDEO DI “NON MI BASTA PIU'” CONQUISTA TUTTI

Il video di “Non mi basta più” di Baby K e Chiara Ferragni sta già facendo impazzire tutti i fans. Su You Tube, sono tanti i commenti degli utenti e tutti sono d’accordo nel considerare il pezzo il “nuovo tormentone dell’estate 2020”. “Un pezzo bomba”, scrive un utente. “Brave ragazze, vi siete superate”, aggiunge un altro utente. E ancora: “Outfit meravigliosi in due spaccate. Chiara sei bravissima a cantare direi proprio che questo è il pezzo mio preferito”, “video stupendo”, “Sempre la migliore”. Non mancano, naturalmente, i commenti più critici da parte di utenti che non considerano la canzone all’altezza di altri brani. Il video, comunque, è secondo tra le tendenze su You Tube.





