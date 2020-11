Bacio tra Dayane Mello e Adua Del Vesco: nuova coppia?/ La Mello confessione choc “Mi sono innamorata di te”

L’amicizia tra Dayane Mello e Adua Del Vesco nella Casa del GF Vip 5 prosegue con ampie dimostrazioni di affetto e gesti complici. Le due donne hanno instaurato un legame tale da portarle spesso a scambiarsi gesti di affetto anche fisici, come carezze, coccole e baci, anche sulle labbra. E’ successo nuovamente anche nei giorni scorsi e come ogni volta il popolo social è letteralmente andato in visibilio alla visione delle due donne così in sintonia. Proprio durante la festa di Halloween, Dayane e Adua si sono nuovamente avvicinate, complice forse qualche bicchiere di vino in più e l’euforia della serata. Tra un ballo ed un altro le due donne sono rimaste particolarmente vicine e questa volta è scattato un bacio sulle labbra particolarmente lungo tanto da lasciare a bocca aperta anche alcuni dei concorrenti che hanno assistito al loro momento di intimità, tra cui Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Proprio quest’ultimo, per smorzare l’imbarazzo ha commentato ironicamente con un “Ciao Giuliano, un saluto”, rivolgendosi proprio al fidanzato storico di Rosalinda/Adua. Una frase che ha scatenato la risata delle due amiche speciali.

BACIO TRA DAYANE MELLO E ADUA DEL VESCO: I COMPLIMENTI DELLA MODELLA

E’ forse nata una nuova coppia nella Casa del GF Vip 5? Il feeling tra Adua Del Vesco e Dayane Mello è alle stelle così come la vicinanza fisica. Le due amiche si sono ritrovate insieme sotto la doccia ed hanno regalato anche un balletto sensuale a favor di telecamere, ma è stato il bacio tra le due a far esultare i fan della coppia che già sognano di vedere le due donne insieme. Una volta ritrovatesi in giardino, è stata la bellissima modella brasiliana a rendere una confessione inaspettata, per se stessa forse, ma anche per la stessa Adua e per i telespettatori. La donna ha infatti ammesso di essersi innamorata di Rosalinda. Dopo averle dedicato una serie di complimenti sul fatto che, per lei, fosse la donna più bella del mondo, la Mello si è lasciata andare un po’ troppo fino ad ammettere: “Io credo di essere innamorata di te, che faccio?”. parole che hanno ovviamente spiazzato Adua che, in imbarazzo, ha replicato: “Mi stai mettendo in crisi… dai sto scherzando!”. Ancora complice qualche bicchiere di troppo e la serata rilassante, la brasiliana ha fatto intendere possa trattarsi di uno scherzo ma ha proseguito con i complimenti all’amica: “Tu per me sei una delle donne italiane più belle. Tu sei più bella di Sophia Loren e Monica Bellucci. Loro per me sono le icone italiane eh”. A completare il tutto, tra una risata di imbarazzo ed un’altra, anche un ulteriore bacio tra le due donne.





