Badisco, Così/ Video, l’inedito dell’artista salentino “Brano che profuma di libertà”

E’ disponibile da oggi, venerdì 16 luglio, il nuovo brano di BADISCO, leggasi Così. Il singolo inedito dell’artista salentino sarà ascoltabile in rotazione radiofonica sulle migliori emittenti italiane, ma anche scaricabile in versione digitale sulle varie piattaforme, a cominciare da iTunes. “Così”, come fa sapere il comunicato stampa dello stesso brano, “E’ un viaggio attraverso sentimenti contrastanti, dalla passione alla rassegnazione, dalla spensieratezza alla riflessione. Un percorso alla scoperta della nostra interiorità e di quella mancata voglia di amare al giorno d’oggi”.

Matia Bazar/ “Vacanze Romane scritta in un giorno, canzone semplice e magica”

BADISCO ha cercato di raccontare la magia della sua terra, della sua libertà: «Questo brano profuma di libertà – le parole del giovane artista – proprio come la mia Terra. “Così” vuole essere un manifesto. Non hai mai pensato di dire: finalmente faccio quello per cui sono nato? Il bisogno di essere sé stessi senza avere paura di amare chi vogliamo senza pregiudizi si fa sentire: è il mio, anzi il nostro momento». BADISCO è il nome d’arte di Andrea De Pascalis, un talento classe 1996, 25 anni, che oltre a cantare, scrive anche i propri brani. Una passione per la musica che lo stesso ha avuto sin da bambino, visto che alla tenera età di cinque anni ha iniziato a dedicarsi allo studio del canto, e a coltivare così il suo grande amore.

SONIKA POIETIKA/ Dal 25 al 29 agosto Finardi, Chimenti, Donà e tanti altri

BADISCO, COSÌ: DALLA PASSIONE PER LA MUSICA IN TENERA ETA’, A FREDDY MERCURY…

All’età di 18 anni, poi, dopo anni di studio e gavetta, è riuscito a trasferirsi a Milano, quella che di fatto è considerata la patria musicale per gli artisti emergenti, e si è specializzato in musical presso l’accademia Mts, Musicale The School.

Grazie a questa esperienza ha iniziato ad esibirsi in vari spettacoli presso il Teatro della Luna con il Musical “Midsummer Night Circus” e al Teatro Nazionale con “Chapeau”. E’ l’inizio di una carriera luminosa che lo porterà poi nel 2016 ad aprire la notte degli Oscar di Vanity Fair, e quindi nell’agosto del 2017 ad arrivare fra i 60 finalisti di Area Sanremo. Nel 2019, invece, è stata la volta del musical Bohemian Rhapsody, spettacolo a corredo dell’omonima pellicola cinematografica, in cui ha interpretato niente di meno che sua maestà Freddie Mercury. Infine ha partecipato al talent albanese Kenga Magijke, quello che viene considerato il più grande spettacolo musicale locale, portando il suo primo inedito e classificandosi al secondo posto.

Roby Facchinetti "I miei 7 nipoti? Specchi di me"/ "A scuola cantano Piccola Katy"





© RIPRODUZIONE RISERVATA