Baggio vs Adani?/ “In tv tutti prof, in campo incapaci di palleggiare con le mani…”

Roberto Baggio e Daniele “Lele” Adani stanno infiammando il web e i social network, pur probabilmente senza volerlo. No, non c’è stata alcuna lite diretta tra i due ex calciatori, ma lo storico fantasista della Nazionale italiana ha rilasciato un’intervista a “Il Venerdì”, settimanale abbinato al quotidiano “La Repubblica”, nel quale ha ripercorso gli anni della sua carriera e sottolineando che “il calcio senza pubblico è tristissimo, mi fa piangere. Non guardo le partite, non mi divertono quasi mai. Lasciare il calcio mi ha ridato vita e ossigeno. Stavo soffocando, troppo dolore fisico. Quando tornavo a casa da Brescia non riuscivo a uscire dalla macchina, Andreina, mia moglie, mi dava una mano a uscire”.

Eppure, lui al pallone sapeva dare del tu come in pochi altri sapevano fare e proprio in virtù di questo, del suo grande feeling con la sfera, ma anche delle sue profonde conoscenze in ambito sportivo, gli sono state recapitata negli anni numerose proposte per ricoprire il ruolo di ospite o di opinionista in televisione (chiaramente in ambito calcistico, ndr), ma il ‘Divin Codino‘ le ha puntualmente rispedite al mittente con un garbato ‘no, grazie’.

ROBERTO BAGGIO VS LELE ADANI? “VEDO COLLEGHI…”

Roberto Baggio, nel prosieguo della sua intervista pubblicata su “Il Venerdì” di Repubblica, ha spiegato la motivazione alla base di questi suoi continui rifiuti a partecipare in qualità di esperto calcistico in programmi televisivi: “Mi mette a disagio dare giudizi sugli altri, per questo non vado in tv. Vedo colleghi che sentenziano da professori, ma me li ricordo incapaci di fare tre palleggi con le mani…”. Affermazioni che, come anticipavamo all’inizio di quest’articolo, hanno prontamente fatto scatenare gli internauti e, in particolare, gli utenti del mondo social, che hanno accostato le parole dell’ex giocatore del Brescia a Daniele Adani, opinionista e commentatore tecnico (è la seconda voce nelle telecronache Sky, spesso in compagnia di Riccardo Trevisani). Quest’ultimo, in particolare, sul piccolo schermo ama dissertare sulla filosofia calcistica e analizzare gli schemi e le tattiche di gioco delle formazioni oggetto di analisi, ma i suoi trascorsi sul manto erboso, per quanto lo abbiano portato a indossare casacche prestigiose come quella dell’Inter, non sono stati indimenticabili. È a lui che si riferiva Roberto Baggio?

