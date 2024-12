PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: MODULI E TITOLARI PER LA 16^ GIORNATA

Le probabili formazioni Serie A naturalmente ci attirano anche in occasione della sedicesima giornata, anche perché arriviamo da una settimana di Coppe europee, mentre la prossima avrà una situazione anomala, cioè con la seconda metà delle partite per gli ottavi di Coppa Italia più la sola Fiorentina impegnata di nuovo a livello internazionale, per l’ultimo turno della Conference League nella fase a girone unico. Gli impegni sono fitti per molti, in attesa di tirare almeno per un attimo il fiato a Natale: la Serie A non fa più soste, ma almeno non ci saranno impegni infrasettimanali.

Di certo però questo non è un aspetto negativo, almeno da punto di vista degli appassionati: ci sono sempre emozioni e sono ormai una costante anche le analisi sulle mosse degli allenatori, che volta per volta devono ponderare il dosaggio delle forze. Ad esempio, a questo giro potrebbe osare il turnover Thiago Motta, considerando l’impegno casalingo della suaJuventus contro il Venezia, mentre questo discorso di certo non si può fare per Marco Baroni e Simone Inzaghi, sebbene il big-match Lazio Inter sarà lunedì sera, a chiudere anche le probabili formazioni Serie A per questa giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS CAGLIARI ATALANTA

Andiamo in ordine cronologico, perché Cagliari Atalanta di oggi pomeriggio è già una partita che meriterà il massimo delle nostre attenzioni per le probabili formazioni Serie A. Il Cagliari di Davide Nicola ha lottato ma perso a Firenze e adesso affronta la squadra con una striscia positiva ancora più lunga dei viola. Il modulo dovrebbe essere il 4-4-1-1 con Viola e Gaetano in ballottaggio per agire alle spalle di Piccoli, che è cresciuto proprio nel vivaio bergamasco. A centrocampo ecco un altro dubbio, cioè quello tra Marin e Adopo, mentre in porta dobbiamo dire che in questo momento il titolare del Cagliari sembra essere Sherri.

Tutti i riflettori saranno tuttavia sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini, capolista dopo la vittoria contro il Milan che è stato il nono successo consecutivo in campionato per la Dea. In avanti c’è come sempre abbondanza, potremmo citare il trio di lusso con De Ketelaere, Lookman e Retegui anche se non mancano alternative di altissimo livello, come in particolare Pasalic per il belga. C’è in effetti un ballottaggio per reparto, con Ruggeri favorito su Zappacosta come esterno sinistro di centrocampo ed infine Djimsiti e Kossounou che si giocano il posto in difesa al fianco di Hien e Kolasinac.