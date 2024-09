C’è tensione tra Pecco Bagnaia e Alex Maruqez per l’incidente nel Gp di Aragon classe MogoGp che ha inevitabilmente sollevato tante polemiche. Inevitabile che sia così, d’altra parte l’incidente tra i due piloti ha provocato nervosismo per i punti persi in classifica e due visioni differenti su quanto accaduto in pista. Bagnaia in questo senso ha le idee molto chiare e non ci pensa due volte a redarguire Marquez per il suo atteggiamento. “Tutto ciò è spiacevole”, ha commentato. Il pilota avrebbe preteso delle scuse da parte dello spagnolo, ma non sono arrivate. “Quando uno ti prende così ti chiede scusa, lui mi ha mandato a quel paese”, ha detto Pecco in uno sfogo riportato da La Gazzetta dello Sport.

La dinamica, dal punto di vista Bagnaia, è chiara: “Abbiamo una visione diversa ma è tutto chiaro. Una volta che siamo entrati ho sentito che ha dato un colpo di gas. Ho voluto vedere la telemetria: non ha chiuso il gas finché non era per terra”. Pecco è visibilmente dispiaciuto di come siano andate le cose, ma non ha intenzione di mollare la presa e la testa è già rivolta ai prossimi impegni per risalire la china.

Alex Marquez replica a Pecco Bagnaia dopo l’incidente in MotoGp: “Poteva evitare il contatto”

Ovviamente non si è fatta attendere la versione di Alex Marquez, secondo cui le cose sono andate molto diversamente. E nella sua replica, implicitamente, non manca la stoccata al collega che avrebbe potuto evitare l’incidente. Il pilota spagnolo non ha dubbi e ribadisce: “Se c’era qualcuno che poteva evitare il contatto, era lui che mi aveva visto e non doveva chiudere. Comprendo che si gioca un Mondiale e mi spiace che la gara sia finita così”. Sugli insulti e le parole grosse, Marquez smentisce categoricamente: “Non è vero niente, io non sono arrabbiato con lui, lui lo è con me. Non ha chiesto scusa e penso che la colpa sia un po’ sua, mentre lui crede sia la mia. Ne parleremo in privato”, assicura.

Ciò che è certo, è che l’incidente è stato davvero terribile e Bagnaia ha davvero rischiato grosso in pista durante la gara. Infatti, dopo essere stato colpito da Alex Marquez è finito sulla ghiaia, assieme al suo avversario che inevitabilmente lo ha schiacciato con la moto per diversi secondi. Tanta paura, soprattutto il pericolo delle potenziali conseguenze fisiche che fortunatamente non ci sono state. Nessuna frattura e nessuna conseguenza grave per Pecco, come spiegato dal medico che ha ridimensionato tutto ad “una forte contusione”, tranquillizzando i tifosi.