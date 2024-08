CLASSIFICA MOTOGP 2024: VERSO IL GP ARAGON 2024

Arriva ancora il momento di leggere la classifica MotoGp 2024: sabato 31 agosto infatti si corre la gara Sprint nel Gp Aragon, la classe regina del motomondiale dunque fa nuovamente tappa in Spagna dopo la sosta. Si arriva, lo ricordiamo, dagli eventi del Sachsenring: in Austria Pecco Bagnaia è stato semplicemente perfetto, timbrando una doppia vittoria che gli ha consentito di guadagnare otto punti su Jorge Martin ed effettuare così il controsorpasso nella classifica MotoGp 2024, dopo che era stato lo spagnolo ad avere la meglio a Silverstone in un duello che per la seconda stagione consecutiva sta infiammando tutti i grandi appassionati.

Adesso la classifica MotoGp 2024 vede Bagnaia al comando con un vantaggio minimo, ma importante, su Martin: parliamo di appena cinque punti quando ci approcciamo al Gp Aragon, nel quale eventualmente il pubblico di casa potrebbe giocare un ruolo importante per le speranze di rimonta del pilota della Pramac. A tale proposito dobbiamo anche dire che la Ducati continua a dominare nella classifica MotoGp 2024, piazzando quattro moto nelle prime quattro posizioni, con tre team diversi, ma anche sei nelle prime dieci e otto nelle prime dodici; le uniche incursioni ormai note sono quelle di Aprilia e KTM, mentre dai radar sono tristemente sparite Honda e Yamaha.

CLASSIFICA MOTOGP 2024: BAGNAIA PER IL TRIS

Nella classifica MotoGp 2024 verso il Gp Aragon Pecco Bagnaia ha dunque un vantaggio risicato nei confronti di Jorge Martin, ma come detto è riuscito a sorpassare a Silverstone: quest’anno lo straordinario duello tra i due piloti conferma quanto avvenuto nella stagione precedente ma in maniera diversa, perché il 2023 aveva vissuto dello strappo di Bagnaia all’inizio e poi della rimonta di Martin che aveva scialacquato le speranze di titolo proprio quando sembrava averlo in mano, mentre in questa stagione la lotta è stata molto più regolare con sorpassi e controsorpassi, e ora vedremo se questo sarà lo scenario che ci accompagnerà sino al termine della stagione.

Intanto possiamo dire che la classifica MotoGp 2024 può consegnare a Bagnaia il terzo Mondiale piloti consecutivo, e sarebbe chiaramente un risultato straordinario che lo porrebbe ancor più nell’Olimpo del Motomondiale, lui che ha già agguantato una leggenda come Kevin Schwantz per gare vinte. Adesso scopriremo quello che ancora succederà nella classifica MotoGp perché chiaramente il grande duello del Gp Aragon è dietro l’angolo, attenzione alla voglia di riscatto di Martin che in queste due stagioni ha fatto ampiamente vedere di avere tutto per scalzare il nostro Pecco Bagnaia dal trono che sta meritatamente occupando.

CLASSIFICA MOTOGP 2024

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 275

2. Jorge Martin (Ducati) 270

3. Enea Bastianini (Ducati) 214

4. Marc Marquez (Ducati) 192

5. Maverick Viñales (Aprilia) 139

6. Brad Binder (KTM) 128

7. Pedro Acosta (KTM) 125

8. Aleix Espargaro (Aprilia) 113

9. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 104

10. Alex Marquez (Ducati) 98

11. Marco Bezzecchi (Ducati) 73

12. Franco Morbidelli (Ducati) 73

13. Miguel Oliveira (Aprilia) 55

14. Fabio Quartararo (Yamaha) 49

15. Jack Miller (KTM) 47

16. Raul Fernandez (Aprilia) 46

17. Augusto Fernandez (KTM) 16

18. Johann Zarco (Honda) 14

19. Joan Mir (Honda) 13

20. Takaaki Nakagami (Honda) 13

21. Alex Rins (Yamaha) 8

22. Daniel Pedrosa (KTM) 7

23. Pol Espargaro (KTM) 6

24. Luca Marini (Honda) 1