Bagnomaria, Rete 4/ Giorgio Panariello e una serie di sketch visti e rivisti

Bagnomaria va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 12 agosto 2021, a partire dalle ore 21.15. Si tratta di una commedia tutta all’italiana – – per la regia di Giorgio Panariello che è anche il protagonista principale del film. La pellicola è del 1998 e distribuita da Cecchi Gori Group e Cecchi Gori Home Video e prodotta da Vittorio e Rita Cecchi Gori per Cecchi Gori Group Tiger Cinematrografia – FIN.MA.VI., Panariello oltre ad essere l’attore principale ha curato anche la sceneggiatura, con la collaborazione di Piero De Bernardi e Leo Benvenuti. Nel cast di – Bagnomaria – c’è Manuela Arcuri, che nel 1995 si è fatta notare in -Viaggi di nozze – di Carlo Verdone, ha inoltre interpretato molti personaggi nelle fiction, lavorando spesso accanto a Gabriel Gargo. Purtroppo il film sembra mostrarci una serie di sketch visti e rivisti.

Bagnomaria, la trama del film

In Bagnomaria siamo a settembre oramai una buona parte dei vacanzieri in Versilia sono tornati a casa, tra le stradine e le viuzze del posto s’incontrano alcune persone del posto, uno di loro è Mario che da anni fa il bagnino nello stabilimento Bagno Maria, anche quest’anno ha ascoltato le lamentele dei clienti che non sono più soddisfatti dei servizi offerti, e non mancano i paragoni con lo stabilimento adiacente, il Bagno 2000, dove a ogni stagione si propone con offerte vantaggiose e servizi di alto livello, che attirano più bagnanti.

Bice, la proprietaria del Bagno Maria vorrebbe vendere il suo stabilimento al concorrente, ma Mario come ultimo tentativo di lasciare le cose come stanno, lancia una sfida a Boris, il bagnino avversario, su chi è in grado di resistere più a lungo sott’acqua. Boris dopo poco tempo riemerge, mentre di Mario nessuna traccia, sembra affogato. In paese intanto un gruppo di amici escogita l’ennesimo scherzo da fare ai danni di Merigio, l’ubriaco ciclista che non si separa mai dalla sua bicicletta.

Gli dicono che deve andare in una villa a prendere il Brunello, Merigio crede che si tratti del vino, invece è un uomo che è appena deceduto, oltretutto gli fanno scomparire la bici, così per raggiungere la destinazione prende in prestito una rossa fiammante messa in palio per la lotteria. Pierre è frequentatore di discoteche, allacciato alla vita ha un marsupio, il suo look è molto stravagante, ma la cosa che sconcerta tutti è che suo padre è il sindaco del paese. Il Primo Cittadino per la chiusura della stagione estiva, organizza una festa in piazza con cantanti e musica del passato, la gente sembra annoiarsi, quando arriva Pierre con ballerine e musica rap e risolleva gli animi di tutti e la sorte della serata. Il piccolo Simone deve rientrare dalla colonia, ma si allontana dal gruppo e incontra una bella ragazza interpretata da Manuela Arcuri che vende bomboloni sulla spiaggia. Il ragazzino la segue e scopre che è la moglie del vigile Rodolfo, quindi dopo la festa che si è tenuta in piazza, la suora ritrova tra la gente Simone, lo porta via con sé, allora lui si rende invisibile nascondendosi sotto il casco magico. Nel frattempo dal mare riemerge Mario che si arrabbia con se stesso perché crede di essersi addormentato.

