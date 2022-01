Bailly al Milan?/ Calciomercato: ecco il difensore, trattativa con lo United

Il calciomercato può sempre essere ricco di sorprese ed in queste ore sono in aumento le quotazioni relative al possibile trasferimento di Eric Bailly al Milan in questa sessione invernale. I dirigenti del club rossonero stanno valutando diversi profili per poter garantire a mister Stefano Pioli un calciatore in grado di rafforzare il reparto arretrato dei lombardi in maniera adeguata e quello del ventisettenne, sotto contratto con il Manchester United fino al giugno del 2024, pare essere il nome più caldo.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe già trattando con i Red Devils in merito al passaggio del giocatore dalla Premier League alla Serie A sebbene il problema maggiore al momento sia rappresentato dalla formula: i lombardi puntano infatti al prestito con diritto di riscatto, l’unica modalità che consenta loro di agire in questa fase dell’annata calcistica anche a causa della mancata qualificazione agli ottavi della Champions League, mentre i britannici preferirebbero essere certi dell’addio nel caso in cui dovessero lasciar partire Bailly.

CALCIOMERCATO NEWS: BAILLY AL MILAN PER LA DIFESA

Le chances di vedere Eric Bailly al Milan in questo calciomercato di gennaio potrebbero dunque aumentare con il passare dei giorni. Pagato dallo United 40 milioni al Villarreal per portarlo all’Old Trafford, Bailly non dovrebbe essere svenduto a cuor leggero dagli inglesi e l’alternativa è rappresentata da Abdou Diallo, calciatore che viene a sua volta valutato parecchio dal Paris Saint-Germain, avendolo comprato per 30 milioni di euro.

