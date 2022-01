CALCIOMERCATO MILAN/ Maldini: “Abbiamo difensori affidabili, non è detto che…”

Il calciomercato invernale terminerà solamente alla fine del mese ed in casa Milan i dirigenti continuano a lavorare sotto traccia al fine di potenziare l’organico a disposizine di mister Pioli in vista della seconda parte della stagione. Intanto però i rossoneri hanno affrontato ieri sera il Genoa superando i rossoblu per accedere al turno successivo di Coppa Italia, occasione questa per sentire quali saranno le prossime mosse dei milanisti.

Prima dell’incontro il dirigente Paolo Maldini ha infatti parlato a Sport Mediaset spiegando: “Si fanno troppi nomi e non possiamo smentire tutto, noi lavoriamo a fari spenti. Credo che in questa prima metà della stagione si sia vista anche l’affidabilità di tutti i nostri difensori centrali, quindi non è detto che arrivi qualcuno da qui a fine campionato.” I nomi accostati al Milan non mancano di certo da diverse settimane ma l’obiettivo principale rimane quello di trovare un nuovo centrale.

CALCIOMERCATO MILAN: LE MANOVRE DEI ROSSONERI

Il calciomercato del Milan potrebbe dunque anche essere terminato per questa finestra invernale. Tuttavia, la ricerca di un nuovo difensore potrebbe essere fondamentale anche a causa dell’infortunio patito proprio ieri da Tomori, del quale ha parlato il tecnico Stefano Pioli nel post gara spiegando: “Confermo che ha sentito qualcosina al ginocchio e non ce la faceva a giocare. Speriamo che non sia nulla di particolare, spero di averlo già per lunedì.”

