Bakayoko al Milan?/ Calciomercato news, rinnova col Chelsea e si lavora al prestito

I rossoneri stanno lavorando non solo in cerca di un nuovo trequartista per rimpiazzare Hakan Calhanoglu, che ha firmato con i cugini dell’Inter a parametro zero ad inizio luglio, ma vorrebbero in generale migliorare la linea mediana ed in questo senso si colloca l’indiscrezione riguardante il ritorno di Tiémoué Bakayoko al Milan. Dopo che il Chelsea, club proprietario del calciatore, ha esercitato il rinnovo del contratto allungandolo fino al 30 giugno del 2023, secondo i rumors più recenti i Blues starebbero dando il via libera per lasciar partire Bakayoko ancora una volta in prestito dopo le avventure vissute lontano da Londra negli ultimi anni, come il Napoli proprio la scorsa stagione. Come riporta la redazione di Calciomercato.com, l’offerta milanista per il cartellino del centrocampista sarebbe quella di un prestito oneroso da 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto da 7-8 milioni di euro. I dirigenti sembrano poter riuscire a strappare l’intesa e nelle prossime ore scopriremo se gli inglesi saranno d’accordo o meno.

CALCIOMERCATO NEWS, ULTIMI MOVIMENTI ROSSONERI

Le chances di vedere Tiémoué Bakayoko al Milan potrebbero dunque aumentare nel corso dei prossimi giorni. Intanto i rossoneri si stanno muovendo parecchio in queste ore della finestra di calciomercato estivo ed infatti è attesa l’ufficialità della firma di Alessandro Florenzi, in arrivo dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto e vestirà la maglia numero 25. Un altro obiettivo è invece Pietro Pellegri, giovane attaccante di proprietà del Monaco che potrebbe arrivare nel capoluogo lombardo in alternativa a Giroud ed Ibrahimovic.

