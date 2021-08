CALCIOMERCATO MILAN/ Florenzi atteso in giornata, Bakayoko per il centrocampo

CALCIOMERCATO MILAN, FATTA PER ALESSANDRO FLORENZI

Il Milan è sempre molto attivo in questi giorni di calciomercato visto l’affare ormai in dirittura d’arrivo riguardante l’acquisto di Alessandro Florenzi. Il trentenne Campione d’Europa dovrebbe sbarcare a Milano già nella giornata odierna, come riporta il quotidiano Tuttosport, dopo il via libera arrivato ieri dal fondo Elliot ed il calciatore in uscita dalla Roma potrebbe effettuare le visite mediche di rito per poi firmare il nuovo contratto che lo legherà al club lombardo. Alla Roma andrà un milione di euro per il prestito oneroso nell’immediato ed il diritto di riscatto è fissato invece a 4.5 milioni di euro, consentendo ai giallorossi di risparmiare su un elemento non considerato indispensabile per i piani di allenatore e società, senza dimenticare la volontà dello stesso Florenzi di sposare la causa milanista. Grazie alla sua duttilità tattica Florenzi potrebbe già essere in campo per la sfida di lunedì contro la Sampdoria.

CALCIOMERCATO MILAN, BAKAYOKO PER IL CENTROCAMPO

I dirigenti del Milan stanno lavorando in questa fase dal calciomercato estivo così da completare la rosa da mettere a disposizione di mister Pioli per la stagione che sta per cominciare. In particolare i rossoneri starebbero provando a riportare in Lombardia Tiémoué Bakayoko, di proprietà del Chelsea e già passato per la sponda milanista del Naviglio nel 2018/2019, oltre che aver giocato lo scorso anno al Napoli. Avendo rinnovato il suo contratto con i Blues per volere dei londinesi fino al giugno del 2023, per il centrocampista francese si apre la possibilità di lasciare la Premier League ancora una volta in prestito, formula con cui vorrebbe aggiudicarselo appunto il Milan. La cifra dovrebbe essere quella di 1.5 milioni di euro per il prestito oneroso più dieci milioni per il riscatto mentre il ventisettenne, convinto a tornare a Milanello, si sarebbe deciso a tagliarsi lo stipendio di oltre 3 milioni a stagione venendo a percepire 2.5 milioni di euro. La trattativa è agli albori ed il Milan dovrà fare i conti pure con la concorrenza dell’Olympique Lione.

