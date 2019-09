Bake Off Italia 2019, 5a puntata/ Diretta, eliminati e ospiti: arriva Benedetta Rossi

BAKE OFF ITALIA 2019 PUNTATA 27 SETTEMBRE: ANTICIPAZIONI

La sfida più dolce della televisione italiana è entrata nel vivo. Venerdì 27 settembre, in prima serata su Real Time, Benedetta Parodi conduce la quinta puntata di Bake Off Italia 2019. I concorrenti hanno ormai rotto il ghiaccio e il tempo dei giochi è finito. Per riuscire a convincere i giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara gli aspiranti pasticceri devono dimostrare di avere non solo una buona preparazione tecnica, ma anche una grande capacità creativa. Settimana dopo settimane, le prove da affrontare diventano sempre più difficile e i giudici diventano sempre più esigenti. Ne sanno qualcosa Cecilia e Daniele che hanno dovuto abbandonare il tendone al termine della quarta puntata. Chi, invece, ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo è Riccardo che ha conquistato il grembiule blu che, questa sera, gli permetterà di partire con un grande vantaggio.

LE PROVE DI BAKE OFF ITALIA 2019

Quali prove dovranno affrontare i concorrenti di Bake Off Italia durante la quinta puntata? Nello scorso appuntamento, nella prova creativa gli aspiranti concorrenti hanno dovuto preparare la zuppa inglese; per la prova tecnica, invece, hanno preparato la torta Chibust di Knam. Durante la terza prova, invece, Clelia D’Onofrio ha creato, per ogni pasticciere amatoriale, delle creme spalmabili personalizzate chiedendo a ciascun concorrente di indovinare i quattro ingredienti. Prove diverse e particolari che hanno messo a dura prova non solo le capacità tecniche di ciascun pasticcere, ma anche la pazienza e lo spirito di collaborazione. Quali saranno, invece, le prove della quinta puntata? Lo scopriremo questa sera.

BENEDETTA ROSSI GIUDICE A BAKE OFF ITALIA

La quarta puntata di Bake Off Italia 2019 non ha avuto un giudice speciale. Questa sera, invece, come annunciano i profili social di Real Time, accanto ai tre giudici ufficiali Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara ci sarà anche Benedetta Rossi di “Fatto in casa da Benedetta” che, su Instagram, vanta 1.6 milioni di followers. Benedetta Rossi è una foodblogger che cura la pagina e il canale youtube “Fatto in casa da Benedetta“ e che ha portato la propria cucina semplice, essenziale ma estremamente gustosa anche in tv con il programma Fatto in casa per voi in onda su Food Network.



© RIPRODUZIONE RISERVATA