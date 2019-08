Damiano Carrara/ Il sexy chef di Bake Off Italia pronto a stupire le sue fan

Damiano Carrara lo chef più desiderato di Bake Off Italia

Sempre più amato dagli italiani, Damiano Carrara è stato confermato come giudice anche per l’edizione di Bake Off Italia 2019. Potremo vederlo all’opera fin dalla prima puntata del programma, in onda su Real Time nella prima serata di oggi, venerdì 30 agosto. Un ritorno più che atteso da tutti gli ammiratori che in questi mesi hanno temuto di non vederlo fra i ritorni certi. Negli scorsi mesi infatti si era diffusa una voce di corridoio che vedeva Damiano sostituito da qualche collega, nonostante la pronta smentita dei piani alti dell’emittente. Sapere che Damiano Carrara sarà nella giuria non può che fare felici tutte quelle fan che continuano a seguire lo show anche per la sua presenza impeccabile, per quella tendenza a mischiare un italiano improbabile a qualche parola in americano. E sembra proprio che sia riuscito a far decollare alcune delle sue idee per l’ambientazione di quest’anno: che sia dovuta a lui, la scelta di avere un tendone in stile americano anni cinquanta? Di sicuro il suo zampino c’è tutto e anche per questo ci aspettiamo grandi cose dal pasticcere più giovane della giuria del cook talent.

Damiano Carrara: una valanga di impegni

Damiano Carrara non è di certo rimasto con le mani in mano in attesa del debutto di Bake Off italia 2019. Sappiamo che si tratta di registrazioni, ma nonostante il set e le riprese il giudice pasticcere ha mantenuto fede a tutti i suoi impegni, persino quelli social. Una delle ultime condivisioni riguarda la Susina Claudia, con crumble al cioccolato con cuore di composta di susina e cremoso al latte, all’interno di una mousse alla susina. “Un dolcino bellino”, specifica Damiano sul post condiviso con tutti gli ammiratori. Clicca qui per guardare le foto di Damiano Carrara. Per i follower c’è stata alcune settimane fa anche una sorpresa inaspettata: poter ammirare Damiano in una vecchia immagine del suo passato. Lo troviamo bambino a bordo di una 4×4 per piccoli, pugnetti stretti al volante e giubottino in jeans, temerario e deciso a vivere chissà quali avventure. L’estate di Carrara invece è stata piena di coccole alla sua piccola Mia, il batuffolino tutto bianco con nastrino rosa che lo accoglie con tante feste ogni mattina.

