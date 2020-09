Bake Off Italia 2020/ Anticipazioni ed eliminato 25 settembre: tutti al pic-nic!

BAKE OFF ITALIA 2020, ANTICIPAZIONI ED ELIMINATO DI OGGI, 25 SETTEMBRE

I tempi sono maturi per un’altra puntata di Bake Off Italia 2020 in onda su su Real Time proprio oggi, 25 settembre, dopo il successo della scorsa settimana con le celebrazioni per i dieci anni della rete che ospita lo show e che ha portato i Polese sotto il tendone. Quella che andrà in onda questa sera sarà la quarta puntata di questa edizione, al timone ci sarà ancora la padrona di casa mentre al suo fianco si schiereranno i suoi quattro giudici Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia d’Onofrio e Csaba dalla Zorza. Ciliegina sulla torta sarà una prova in esterna che metterà a dura prova i concorrenti che saranno alle prese con un’uscita per un pic nic in stile Manet sotto la supervisione della pignola e precisa Csaba dalla Zorza che non sembra molto felice del risultato.

PHILIPPE E DAMIANO A “NUDO” NELLA PROVA A COLPI DI PIC-NIC

Bake Off Italia 2020 riparte dall’ultima eliminazione, quella di Felice e con ben 13 concorrenti ancora in gara pronti ad affrontare le tre sfide previste per riuscire a salvarsi e sognare ancora di portare a casa il titolo di ottavo Miglior Pasticciere Amatoriale d’Italia. La gara prenderà il va con la prova Creativa in cui i concorrenti sono chiamati a ricreare un dolce puntando proprio sulla creatività sia nelle tecniche che nella composizione. Subito dopo saranno chiamati a fare lo stesso ma attenendosi scrupolosamente alle indicazioni nella Prova tecnica e, infine, la Prova a Sorpresa. Proprio in questo frangente dovrebbe entrare in gioco la questione pic-nic. Le anticipazioni della puntata di oggi rivelano che i pasticceri amatoriali si sfideranno all’aria aperta, con due prove bucoliche: fare un pic-nic in stile Manet e il ‘tea time’ all’inglese che metterà tutti a dura prova tanto che sarà chiamata ad intervenire (via telefono) la dolce Clelia D’Onofrio che metterà a nudo Philippe e Damiano. Infine, la prova salvezza: chi verrà eliminato?

I concorrenti in gara sono: Alessandra, 38 anni di Anzio; Donato, 36 anni di Bologna; Giovanni, 24 anni Locate Varesino, in provincia di Como; Monia, 45 anni di Folignano, in provincia di Ascoli Piceno; Arturo, 36 anni di Rimini; Elena, 20 di Conegliano, in provincia di Treviso; Elisabetta, 59 di Milano; Philippe, 25 anni di Segno, in provincia di Trento; Sara, 28 anni di Gallarate, in provincia di Varese; Gino, 25 di Firenze; Matteo, 35 anni di Milano e Valeria, 38 anni di Palermo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA