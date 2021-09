Bake Off Italia 2021, 4a puntata/ Diretta e eliminati: la torta ‘Madame Clelia’

Anticipazioni Bake Off Italia 2021: quarta puntata

Tutto pronto per la quarta puntata di Bake Off Italia 2021. Tra poco, ore 21.10 circa, su Real Time va in onda un nuovo appuntamento con Benedetta Parodi e i suoi protagonisti. Cosa succederà nella puntata di questa sera? Andiamo subito a scoprirlo con le anticipazioni del programma. I concorrenti rimasti in gara sono diciassette e dopo stasera resteranno quattordici, in quanto sono previste ben tre eliminazioni.

Bake Off Italia 2021/ Eliminato 3a puntata e diretta: Edoardo lascia! Daniela salva

Gli aspiranti pasticceri saranno sorteggiati in tre gruppi e affronteranno tre prove salvezza, per ottenere l’accesso alla puntata della settimana prossima; i gironi verranno composti utilizzando dei biscotti della fortuna con i nominativi dei concorrenti situati al loro interno. Nel corso della prima prova dovranno cimentarsi nella preparazione di una torta, chiamata ‘Scacciaguai’….

Edoardo Baldini/ Eliminato da Bake Off Italia 2021 per colpa della gelatina...

Bake Off Italia: le prove di stasera della quarta puntata

Come dicevamo, i concorrenti di Bake Off Italia dovranno misurarsi con la preparazione della torta Scacciaguai, composta da tre ingredienti fortunati, ovvero sale, peperoncino e aglio nero. Le anticipazioni svelano che nella seconda prova, invece, i concorrenti dovranno preparare la torta “Ruota della sorte”, con ingredienti variabili.

Nella terza prova gli aspiranti pasticceri dovranno dimostrare di essere all’altezza di preparare la torta “Madame Clelia”, simbolo della fortuna attraverso cinque simboli. Ogni concorrente di Bake Off dovrà scegliere una carta contenente la forma del dolce. Chi saranno i concorrenti eliminati? Per scoprirlo non resta che mettersi comodi e collegarsi su Real Time.

Sara Moalli vincitrice Bake Off Italia 8/ Torna da ospite e rivela: "Ho cambiato vita, sono felice"

Bake Off Italia 2021 su Real Time come vederlo in video streaming

La quarta puntata di Bake Off Italia 2021 è già fruibile su Discovery+ per gli abbonati. Dopo la messa in onda di questa sera in chiaro su Real Time, naturalmente, sarà accessibile gratis agli altri utenti, nella pagina dedicata allo show. Allo stesso modo, per gli abbonati appassionati al programma, sarà disponibile la puntata successiva, in onda venerdì prossimo su Real Time.

Per chi dovesse perdere l’appuntamento serale di Bake Off Italia 2021 su Real Time questa sera, nessun problema: le prime due repliche della quarta puntata andranno in onda sabato 25 settembre 2021 alle 19:45 e domenica 26 settembre 2021 alle 13:45.

© RIPRODUZIONE RISERVATA