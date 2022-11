Bake Off Italia 2022, 10a puntata/ Eliminato e diretta: Riccardo, Chiara e Mukesh a rischio

Bake Off Italia 2022, anticipazioni 10a puntata: prove a tema ‘Amore’

Oggi 4 novembre 2022 torna su Real Time l’appuntamento con Bake Off Italia – Dolci in forno. Siamo giunti alla decima puntata del cooking show condotto da Benedetta Parodi, durante la quale gli aspiranti pasticceri rimasti in gara sotto il tendone saranno ancora una volto giudicati dai tre severi giudici: Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. Anche questa puntata di Bake Off sarà caratterizzata da tre prove: quella creativa, che dà ai concorrenti la possibilità di mostrare la propria fantasia in cucina; la temutissima prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa.

La decima puntata avrà un tema molto caro a Bake Off Italia, che si ripropone ogni anno: quello dell’amore. L’amore sarà al centro di tutte e tre le prove, a partire dalla prima, quella creativa, durante la quale gli aspiranti pasticceri dovranno creare la propria versione di tre diversi tipi di Baci di Dama.

Bake Off Italia 2022, chi è l’eliminato della 10a puntata?

La gara di Bake Off Italia 2022 continuerà con la prova tecnica e con l’arrivo di una ospite speciale direttamente da Parigi: Monia Di Liello. Cojn il suo aiuto i concorrenti dovranno creare un paris brest, dolce tipico francese e per nulla semplice da realizzare. Per l’ultima prova, quella a sorpresa, i concorrenti in gara riceveranno un bellissimo regalo perché arriveranno sotto il tendone i loro parenti. Fidanzati, sorelle e genitori, uno per ogni concorrente, dovranno cucinare insieme a loro fianco a fianco. Chi riuscirà a portare a termine la torta più ricca d’amore? Possiamo anticiparvi che a rischio eliminazione, alla fine della puntata, saranno: Riccardo, Chiara e Mukesh. Chi sarà eliminato?

