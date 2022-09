Bake Off Italia 2022, 1a puntata/ Diretta, eliminato e concorrenti: esordio con colpo di scena!

Bake Off Italia 2022, anticipazioni prima puntata: nuovo giudice e 16 concorrenti

Oggi venerdì 2 settembre 2022 parte su Real Time la nuova edizione di Bake Off Italia. Siamo ormai giunti al decimo anno dello storico storico cooking talent condotto da Benedetta Parodi, che ritrova al suo fianco alcune facce già ben note ai fan del programma e dà il benvenuto ad un nuovo giudice. Lo show ritrova in giuria Ernst Knam e Damiano Carrara che saranno affiancati da una new entry: Tommaso Foglia, pastry chef campano che va a sostituire Clelia D’Onofrio.

Quest’ultima però non lascia lo show ma assume un nuovo ruolo: racconterà la storia della pasticceria tra le varie prove. Rimane invariato il format delle prove: i concorrenti in gara dovranno infatti affrontare tre diverse prove – creativa, tecnica e a sorpresa – alla fine della quale ci sarà un eliminato e un migliore che sarà premiato col Grembiule Blu.

Bake Off Italia 2022, la nuova edizione inizia con un colpo di scena

Sedici i concorrenti che si sfideranno in questa edizione di Bake Off Italia. Si tratta di: Alessio, 24 anni, di Poggibonsi (SI), Chiara, 25 anni, di Castel Viscardo (TR), Daniele, 40 anni, di Catania, Davide, 38 anni, di Puegnago del Garda (BR), Ginevra, 28 anni, di Napoli, Giovanni, 26 anni, di Specchia (LE), Gaia, 23 anni, di Cosenza, Gianbattista, 61 anni, di Castelcovati (BR), Leonardo, 19 anni, di Borgetto (PA), Margherita, 19 anni, di Valdagno (VI), Maria, 55 anni, di Genova, Mukesh, 21 anni, di Pontedera (PI), Paola, 41 anni, di Magliano in Toscana (GR), Riccardo, 32 anni, di Villanova del Sillaro (LO), Stefania, 61 anni, di Quartucciu (CA) e Stefano, 44 anni, di Castion (BL).

Chi ha l’abbonamento a Discovery+ ha già la possibilità di vedere la puntata (che arriva con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda su Real Time). In merito vi spoileriamo che non mancheranno colpi di scena questa sera e che ci sarà un concorrente costretto a ritirarsi!











