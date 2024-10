Bake off Italia 2024, anticipazioni 7a puntata 18 ottobre su Real Time

Oggi 18 ottobre va in onda su Real Time la settima puntata di Bake off Italia 2024. Sono in dieci i concorrenti rimasti in gara, che questa settimana si metteranno alla prova con una serie di ricette tutte italiane, supervisionate dalla conduttrice Benedetta Parodi e poi giudicate dall’immancabile trio di chef: Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. Durante la seconda prova, quella tecnica, il trio diventerà però un quartetto con l’arrivo del giudice speciale introdotto in questa edizione: il maestro Iginio Massari.

Come anticipato, la settima puntata sarà dedicata ai sapori italiani. Per la prima prova, quella creativa, i dieci concorrenti saranno divisi in gruppi da due e dovranno scegliere una specialità italiana – tra seadas, sfogliatelle, genovesi, strucchi e pasticciotti leccesi – e prepararne venti in una versione rivisitata.

La nuova prova di Iginio Massari e la Torta di pizza

Per la seconda prova, Iginio Massari inviterà gli aspiranti pasticceri di Bake Off Italia 2024 a dilettarsi col dolce italiano più famoso al mondo: il tiramisù. Quello che dovranno cucinare non è però il classico tiramisù al cucchiaio, bensì sarà tutto cotto in forno con tanto di decorazione in cioccolato temperato. Una prova molto complicata che metterà tutti i concorrenti in crisi.

Per la terza ed ultima prova, i tre giudici lasceranno da parte i dolci per il salato. Sarà infatti il momento di un’altra eccellenza del nostro paese: la pizza. I 10 concorrenti dovranno però creare una torta di pizza, ovvero formata da quattro strati di pizza sovrapposti, ognuno con una sua farcitura diversa dall’altra. Chi riuscirà a superare brillantemente queste nuove tre prove e chi, invece, sarà il nuovo eliminato di Bake Off Italia 2024?

Come seguire Bake off Italia 2024 in streaming

Ricordiamo che la nuova puntata di Bake Off Italia 2024 è visibile su Real Time, a partire dalle 21.20 circa, ma è anche disponibile in streaming sul sito del canale. Chi ha a disposizione un abbonamento su Discovery+, ha già disponibili gli episodi lì.