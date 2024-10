Ballando con le stelle 2024, le anticipazioni della 3a puntata su Rai 1

La terza puntata di Ballando con le stelle 2024 va in onda questa sera, 12 ottobre, su Rai 1, e si preannuncia ancora una volta ricca di scintille. Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli nella sala delle stelle, conduce il terzo appuntamento di questa edizione partita tra accuse e polemiche, che vedrà le tredici coppie di concorrenti scendere in pista più agguerriti che mai. Non è da meno la giuria, anche quest’anno confermatissima, composta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.

A salvaguardare i concorrenti, dall’altra parte dello studio, ci sono però gli ormai noti Tribuni del pubblico, ovvero Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone di Pasquale. Invece il conduttore Alberto Matano assegnerà ancora una volta il celebre “tesoretto”, che sarà diviso con la Erra.

Anticipazioni Ballando con le stelle 2024: i primi eliminati e i ballerini per una notte

Le prime due puntate di Ballando con le stelle 2024 non hanno avuto eliminati: ogni serata si è anzi conclusa soltanto con la proclamazione dei vincitori di puntata, ovvero la coppia o le coppie che hanno accumulato tra giuria, tesoretto e pubblico la votazione più alta. D’altronde, così è stato anche nelle ultime edizione. Gli eliminati potrebbero arrivare a partire da questa sera o, comunque, questa sera potrebbero essere annunciate le prime due coppie a finire poi allo spareggio per l’eliminazione, al più tardi giocato all’inizio della quarta puntata.

Tra un’esibizione e l’altra della terza puntata di Ballando con le stelle 2024, non mancherà la performance dei ballerini per una notte di questa settimana: Benedetta Parodi e suo marito Fabio Caressa. “Non è semplicemente una coppia di ballo, ma è una coppia nella vita. – ha annunciato Milly Carlucci, svelando la loro partecipazione – quindi è un gioco in famiglia tra calcio, cucina. Insomma, tutto questo fantastico mondo che è della famiglia Caressa-Parodi, che noi vi portiamo in pista”.

Come vedere Ballando con le stelle 2024 in diretta streaming

Ci sono, dunque, tutti gli ingredienti per una puntata di Ballando con le stelle 2024 ricca di colpi di scena. Ricordiamo che è possibile vedere la terza puntata in diretta su Rai Uno dalle ore 20.35, ma anche in diretta streaming su Raiplay, a cui è possibile accedere dalla propria smart TV, PC, cellulare o tablet. È inoltre possibile rivedere tutte le puntate in ogni momento a partire dal giorno successivo alla messa in onda.

