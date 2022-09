Bake off Italia 2022, 2a puntata/ Eliminato e diretta: tre prove dedicate ai giudici

Bake off Italia 2022, anticipazioni 2a puntata: tre prove per tre giudici

Oggi venerdì 9 settembre 2022 torna l’appuntamento con Bake Off Italia 2022 – Dolci In Forno. Gli aspiranti pasticceri tornano in gara su Real Time sotto gli occhi attenti e severi dei tre giudici: Ernst Knam, Damiano Carrara e la novità Tommaso Foglia; il tutto sotto la conduzione di Benedetta Parodi. Quella di oggi è una puntata tutta dedicata ai giudici: ognuna delle tre prove sarà infatti sotto la direzione esclusiva di uno dei tre.

La prima prova, quella creativa, sarà tutta gestita dal nuovo arrivato Tommaso Foglia. Il giudice campano ha scelto come dolce da portare in tavola, ma in modo del tutto rivisitato e creativo, la caprese, dolce tipico di Capri. Ogni concorrente in gara si è allora dilettato nel rivisitare il celebre dolce campano, dando una sua impronta alla prova. Quale sarà quello più apprezzato dal giudice?

Bake off Italia 2022, 2a puntata: chi sarà eliminato?

Per la prova tecnica invece il giudice scelto è Damiano Carrara. Sarà lui a mettere i concorrenti sotto torchio con uno spumone, tipico dolce toscano che metterà i 15 aspiranti pasticceri in grande difficoltà. Chi riuscirà a conquistare la prime tre posizioni? Per l’ultima prova, quella a sorpresa, è Ernst Knam a prendere il controllo della gara. Il giudice tedesco sceglie un tipico strudel come dolce protagonista della terza prova, un dolce classico, molto famoso ma non così semplice da preparare, anche perché ci sarà una difficoltà in più per tutti: ognuno dovrà fare uno strudel a forma di lettera. L’insieme delle lettere andrà a formare il titolo del programma e il numero dell’edizione: Bake off Italia 10. Alla fine ci sarà il primo eliminato di questa edizione.

