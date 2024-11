Bake Off Italia 2024, anticipazioni decima puntata di oggi 8 novembre su Real Time

Oggi 8 novembre 2024 va in onda su Real Time la decima puntata di Bake Off Italia 2024. Benedetta Parodi è alla guida del nuovo appuntamento che ha come tema per le sue tre nuove prove ‘Addio stress’. Prove che, come sempre, saranno giudicate dal trio di chef della pasticceria Ernest Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. A loro, nel corso della seconda prova, si aggiungerà il maestro Iginio Massari, grande novità di questa edizione.

Anche la decima puntata di Bake Off Italia 2024 sarà scandita da tre prove. La prima è quella creativa, dedicata ai lievitati. Gli aspiranti pasticcieri dovranno creare una focaccia bucolica, dunque decorata con motivi floreali e legati alla natura. C’è però una sorpresa per tutti i concorrenti: non saranno da soli a preparare le loro focacce, perché sotto il tendone arriveranno i loro parenti ad aiutarli. Non mancheranno lacrime e anche qualche scaramuccia.

Anticipazioni Bake Off Italia 2024, concorrenti alla prova con la Crystal Ball e la Pet Therapy

Per la seconda prova, quella tecnica, torna sotto il tendone Iginio Massari che questa settimana mette i pasticcieri ‘sotto stress’ con la Crystal Cake, una torta con un ripieno che deve essere totalmente trasparente e deve avere in superficie delle decorazioni di isomalto. Una prova complessa che metterà più di un concorrente in difficoltà.

Si arriva così alla terza prova della decima puntata di Bake off Italia 2024, quella sorpresa, per la quale i giudici hanno pensato di far rilassare i concorrente con la Pet Therapy. Ad ogni pasticciere è stato assegnato un animale guida che dovranno replicare con una torta in 3D. Alla fine delle tre prove, i giudici proclameranno il migliore della puntata, e dunque nuovo grembiule blu, ma anche i tre peggiori, tra i quali ci sarà l’eliminato di questo decimo appuntamento.

Come seguire Bake off Italia 2024 in streaming

Ricordiamo che la puntata di oggi di Bake Off Italia 2024 è visibile su Real Time, a partire dalle 21.20 circa, ma è anche disponibile in streaming sul sito del canale. Chi ha a disposizione un abbonamento su Discovery+, potrà vedere o rivedere sulla piattaforma tutti gli episodi andati in onda più il prossimo in anteprima.