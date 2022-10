Bake Off Italia 2022, 6a puntata/ Eliminato e diretta: Gianbattista, Leo e Mukesh a rischio!

Bake Off Italia 2022, anticipazioni 6a puntata: tre prove dedicate allo zucchero!

Oggi 7 ottobre 2022 su Real Time va in onda la sesta puntata di Bake Off Italia – Dolci in forno. Lo show, condotto da Benedetta Parodi, oggi regala ai telespettatori tanta dolcezza, perché la puntata è tutta dedicata allo zucchero. I tre giudici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia sono pronti a giudicare come sempre tre prove – la prova creativa, quella tecnica e quella a sorpresa – alla fine delle quali verrà annunciano un migliore, che riceverà il grembiule blu, e un peggiore che sarà l’eliminato della puntata.

La prima prova, quella creativa, della nuova puntata di Bake Off Italia 2022 vedrà gli aspiranti pasticceri alle prese con la torta Upside-down, meglio nota come la Torta Rovesciata. Dovrà da loro essere reinventata con gusti originali ma senza perdere il tocco di dolcezza, tema della serata.

La puntata di Bake Off Italia del 7 ottobre 2022 continua poi con la prova tecnica scelta dal maestro Foglia. Gli aspiranti pasticceri sono infatti messi alla prova con la Meringata, una torta che prevede la preparazione di vari tipo di meringa – dall’italiana alla francese fino alla svizzera – e che metterà in difficoltà quasi tutti i concorrenti. Ultima prova, quella a sorpresa, vedrà i pasticceri creare una torta dedicata al giudice che più temono. Ma non è tutto perché la torta in questione dovrà avere anche le loro sembianze. Una prova divertente ma non così semplice. Al netto delle tre prove possiamo anticiparvi che finiranno a rischio Gianbattista, il giovane siciliano Leo e Mukesh. Chi dei tre dovrà abbandonare il tendone di Bake Off Italia?

