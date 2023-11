Bake Off Italia 2023, 11a puntata/ Eliminato e diretta: torte in verticale e zona ‘s-comfort’

Bake Off Italia 2023, anticipazioni puntata 17 novembre: prove a tema ‘s-comfort’

Stasera, 17 novembre 2023 su Real Time, va in onda l’undicesima puntata di Bake off Italia 2023. Benedetta Parodi torna alla conduzione del cooking show, che ritrova tutti e sette gli aspiranti pasticceri rimasti in gioco sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, reduci da una puntata senza eliminazioni. A giudicare le loro pietanze come sempre Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, in una puntata il cui tema sarà la zona di «S-Comfort».

Tre, come sempre, le prove che gli aspiranti pasticceri dovranno portare a termine: la prova creativa, quella tecnica e quella sorpresa. Per la prima, i sette concorrenti dovranno ricreare in modo personale e fantasioso una Torta della nonna. Nulla di particolarmente difficile se non fosse che la torta dovrà essere posizionata e presentata in verticale!

Bake Off Italia 2023, chi sarà eliminato? Trappole e mega fette di torta

Per la seconda prova tecnica, i sette aspiranti pasticceri dovranno vedersela con un altro dolce da incubo: la Cassata Siciliana. La difficoltà però non starà soltanto nel replicare perfettamente il dolce, ma nel saper interpretare la ricetta e capire quali sono le ‘trappole’ messe dai giudici. I tre hanno infatti inserito ingredienti sbagliati o passaggi che non ci sono nella ricetta originale: i concorrenti riusciranno a stanarli?

Per la terza ed ultima prova, i concorrenti dovranno invece preparare una Torta Mega Fetta. Si tratta di una torta a forma di fetta gigante che andrà poi ad affiancarsi a quella degli altri, al fine di formare una torta unica. Alla fine delle tre prove il migliore riceverà il grembiule blu, invece il peggiore sarà definitivamente eliminato, e questa volta non ci saranno sconti da parte della giuria.

