Bake off Italia 2023, 4a puntata/ Eliminato e diretta: concorrenti alle prese con le torte di compleanno

Questa sera 29 settembre 2023 torna su Real Time l’appuntamento con Bake Off Italia 2023. Siamo ormai giunti alla quarta puntata, come sempre condotta da Benedetta Parodi, che vedrà i 13 pasticceri rimasti in gara mettersi alla prova con il tema ‘Torte di compleanno’. A giudicare le tre prove – quella creativa, quella tecnica e quella ‘sorpresa’ – sono i tre chef pasticceri Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Ma in cosa consisteranno le prove della nuova puntata?

Nella prova creativa i 13 aspiranti pasticceri dovranno realizzare una torta di compleanno alla frutta. Ogni concorrente dovrà reinterpretare la classica torta di compleanno che dovrà avere una base di pan di Spagna con almeno due strati di crema alla frutta. Regola principale quella di scegliere un frutto che sia l’ingrediente principale della torta.

Per la seconda prova, quella tecnica, i concorrenti si metteranno alla prova con un altro ‘mostro’ di Bake off Italia: la millefoglie. In questa prova Fabio, che ha conquistato il grembiule blu nella scorsa puntata, potrà usufruire del bonus della busta blu: un tutorial di Damiano sull’uso della sac à poche per finalizzare la torta. Fabio potrà inoltre dara la possibilità di guardare il tutorial ad un compagno.

La terza ed ultima prova vedrà invece i concorrenti preparare una “torta candela”: si tratta di una torta di almeno 30 cm a forma di candela, con tanto di miccia, che andrà poi posta su una torta più grande. Alla fine delle tre prove, i giudici proclameranno un migliore e, dunque, nuovo grembiule blu e un peggiore che sarà l’eliminato della puntata.

