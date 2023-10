Bake off Italia 2023, 5a puntata/ Eliminato e diretta: viaggio nel tempo tra Aspic ed emoji

Bake off Italia 2023, anticipazioni 5a puntata del 6 ottobre: dolci a spasso nel tempo

Bake off Italia 2023 torna in onda questa sera, venerdì 6 ottobre, su Real Time con la sua quinta puntata. I dodici pasticceri rimasti in gara saranno messi alla prova con un vero e proprio viaggio nel tempo, che partirà dagli anni ’60 per arrivare agli ’80 e concludere ai giorni nostri.

Alla conduzione come sempre Benedetta Parodi, che accompagnerà prova dopo prova gli aspiranti pasticceri con i suoi incoraggiamenti e countdown. A giudicare torte e dolci sotto il tendono sono Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara. Anche questa sera tre sono le sfide che attendono i concorrenti: quella creativa, la seconda tecnica e la terza a sorpresa. Nella prima prova i pasticceri dovranno preparare dei profiteroles, dolce diffusissimo negli anni ’60-’70, mettendoci però un pizzico di fantasia e creatività.

Bake off Italia 2023: concorrenti alla prova con Aspic e torte emoji

La quinta puntata di Bake off Italia 2023 prosegue poi con la prova tecnica: i concorrenti dovranno preparare un dolce tipico degli anni ’80, l’Aspic. Si tratta di un dolce con una base di frolla e frangipane, ricoperta da una cupola di frutta in gelatina. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il primo posto in classifica?

Per la terza ed ultima sfida i concorrenti torneranno invece nei giorni nostri, ai tempi di messaggini al cellulare e faccine. Ciò che dovranno preparare è infatti un dolce ‘Emoji’, ovvero una torta o delle monoporzioni che rappresenteranno delle faccine, le tipiche che usiamo nel messaggiare col cellulare. Il migliore al netto delle tre prove sarà il nuovo grembiule blu, il peggiore invece dovrà abbandonare definitivamente il tendone di Bake Off Italia perché sarà il nuovo eliminato.

