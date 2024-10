Bake off Italia 2024, anticipazioni 8a puntata: dolci da tutto il mondo

Bake Off Italia 2024 torna oggi, 25 ottobre, in onda su Real Time con la sua 8a puntata. Sarà un appuntamento ‘internazionale’, visto che i dolci preparati questa volta verranno da tutto il mondo e, come sempre, creeranno qualche difficoltà nei concorrenti rimasti in gara. A guidarli e giudicare le loro prove questa sera il consueto trio di chef pasticceri Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara, il tutto sotto la conduzione di Benedetta Parodi.

Bake Off Italia 2024, 7a puntata/ Diretta e eliminato: Grembiule Blu per Giulia, Sergio fuori: "Fiero di me"

Anche questa sera sono previste, sotto il tendone di Bake Off Italia 2024, tre prove: quella creativa, la tecnica e quella a sorpresa. Per la seconda e temutissima prova tornerà sotto il tendone il maestro Iginio Massari, portatore della ricetta che i concorrenti dovranno replicare alla perfezione e i cui risultati lui stesso assaggerà.

BAKE OFF ITALIA 2024, 6A PUNTATA/ Diretta: Manuela è eliminata, Federica conquista il grembiule blu

Le prove dell’ottava puntata di Bake off Italia 2024

Per la prima prova dell’ottava puntata di Bake Off Italia 2024, tutta dedicata ai sapori internazionali, gli aspiranti pasticceri dovranno preparare 10 tacos dolci, sbizzarrendosi con i gusti e le preparazioni a tema messicane. La seconda prova, quella di Massari, sarà invece dedicata alla Cotton Cake: una torta cotta al vapore con delle decorazioni di frutta intagliata con una particolare tecnica giapponese.

Per la terza ed ultima prova, i concorrenti di Bake Off voleranno in Francia con le Madeline. Dovranno preparare una grande quantità di questi dolcetti tipici che andranno poi impilati in una torre resistente e di bell’aspetto che dovrà avere un’altezza di almeno 30 centimetri. Al netto delle tre prove, il migliore conquisterà l’ambito grembiule blu e un vantaggio che sarà lui svelato nel corso della prossima puntata. Il peggiore, invece, sarà definitivamente eliminato.

BAKE OFF ITALIA 2024, 5A PUNTATA/ Diretta: Giorgia eliminata, Domenica conquista il Grembiule Blu

Come seguire Bake off Italia 2024 in streaming

Ricordiamo che la puntata di Bake Off Italia 2024 in onda questa sera è visibile su Real Time, a partire dalle 21.20 circa, ma è anche disponibile in streaming sul sito del canale. Chi ha a disposizione un abbonamento su Discovery+, potrà vedere o rivedere sulla piattaforma tutti gli episodi andati in onda più il prossimo in anteprima.