Chi sono i genitori di Benedetta Parodi? La splendida conduttrice e sorella di Cristina Parodi ha perso il suo papà “Tuccio” nel 2012, e come ha raccontato lei stessa, è stato scioccante. Ma facciamo un passo indietro. Benedetta Parodi, che tutti conosciamo per la sua passione per la cucina e la conduzione di Bake Off Italia, è figlia di Pietro Parodi e Laura Casabassa, e con loro pare avere sempre avuto uno splendido rapporto.

A Verissimo aveva raccontato quanto successo prima della morte del padre, che affettuosamente veniva soprannominato come “Tuccio”. La conduttrice ha spiegato che proprio la notte prima della sua scomparsa, ha avuto un sogno premonitore che ha dell’incredibile: aveva sognato che lui la abbracciava e una volta sveglia è suonato il telefono. Era mamma Laura che le annunciava della morte di papà. Come lei stessa ha spiegato a Silvia Toffanin, è stato scioccante soprattutto per il forte legame che l’uomo aveva con la figlia.

Non solo, anche Fabio Caressa, marito di Benedetta Parodi, aveva uno splendido rapporto con Pietro: “Ero molto legato a lui, una persona splendida“, ha rivelato sempre a Verissimo su Canale 5. Per quanto riguarda sua madre, Laura Casabassa, è sempre stata lontana dai riflettori e di lei si sa ben poco. È appassionata di letteratura e ha una laurea in Filosofia presa a Genova. Durante la sua vita ha svolto il lavoro di insegnante e dopo la morte del marito (che è stato dirigente Pirelli) si è data al Reiki, una pratica spirituale con benefici terapeutici.

Laura Casabassa si è sempre presa cura dei figli, trasmettendo loro la passione per la letteratura. Infatti, i figli hanno seguito la sua strada e tutti e tre si sono dati al mondo della letteratura e del giornalismo: “Tutti e tre sono stati abituati a studiare sin da piccoli. Li ho cresciuti insegnando loro il senso del dovere prima di tutto“. Durante la sua carriera, oltre ad essere stata insegnante ha anche organizzato conferenze e seminari di Reiki dopo essere diventata maestra di questa disciplina. Dalla sua relazione con Pietro Parodi sono nati Cristina, giornalista che tutti conosciamo in tv, Roberto, giornalista anche lui e scrittore, e Benedetta, giornalista e conduttrice appassionata di cucina. L’unico difetto dei figli? La matematica, materia in cui come ammette sinceramente mamma Laura Casabassa, le “femmine Parodi” sono totalmente negate.