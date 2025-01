Benedetta Parodi è tra le protagoniste della nuova puntata di “Verissimo – Le Storie“, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La popolare conduttrice, regina dei cooking show, si è raccontata in una intervista esclusiva in compagnia del marito Fabio Caressa a cui è legata da tantissimi anni. Per la precisione sono ben 25 gli anni di matrimonio per la coppia con il giornalista sportivo che ha raccontato: “un impegno, anche se poi se ti ami viene tutto naturale”.

Ma qual è il segreto di un amore così longevo? A rivelarlo è stata proprio la sorella di Cristina Parodi che ha confessato: “ci sosteniamo sempre, in qualsiasi fase sia personale e professionale”. Non solo, la conduttrice ha poi aggiunto: “ci lasciamo spazi liberi perchè essere opprimenti alla lunga può generare tensioni”.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa: dal primo incontro al matrimonio

Una storia d’amore importante quella tra Benedetta Parodi e Fabio Caressa tra le più longeve del mondo dello spettacolo e della televisione. I due si sono conosciuti proprio grazie al lavoro e ancora oggi ricorda il primo incontro con il giornalista sportivo e in particolare un dettaglio del suo look: “una cravatta con i maialini”, anche se lui ha replica “No, quella era quella rossa. Quella gialla era con la carica dei 101”. La scintilla tra i due è stata quasi immediata e dopo pochi anni hanno deciso di unirsi in matrimonio. Un’unione da cui sono nati tre splendidi figli che hanno partecipato alle secondo nozze celebrate per i 25 anni di matrimonio.

Per l’occasione la coppia ha voluto indossare nuovamente gli abiti del primo matrimonio che Fabio Caressa ha descritto come un lavoro: “un impegno. Viene naturale se ti ami però non è scontato”. Infine la coppia, nonostante il grande successo in tv, non nasconde di avere ancora dei sogni in cassetto da realizzare. “Mi piacerebbe fare una sorta di Casa Vianello” ha detto la Parodi che sogna anche di essere co-conduttrice del Festival di Sanremo.