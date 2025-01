Cristina Parodi è una giornalista e conduttrice televisiva molto amata dal pubblico italiano che per anni è stata il volto del Tg5 e del programma di successo “Verissimo”. Una carriera che l’ha poi portata in Rai per una sfortunata “Domenica In” proprio in coppia con la sorella Benedetta Parodi. Le due hanno iniziato la carriera in momenti differenti, visto che Benedetta Parodi ha iniziato a muovere i primi passi quando la sorella Cristina era già uno dei volti più popolari del piccolo schermo. Nel tempo Benedetta Parodi ha trovato la sua strada affermandosi come conduttrice di cooking show come Bake Off, ma anche come scrittrice di libri di ricette. Tra le sue non c’è mai stata alcuna competizione stando a quanto precisato proprio da Benedetta: “Cristina, mia sorella, è la meno competitiva del mondo. Ho imparato da lei come ci si comporta”.

Nessuna rivalità tra le due che sono sorelle, amiche e complici visto che Benedetta Parodi negli ultimi anni ha conquistato una grandissima popolarità anche se i suoi sogni erano ben differenti. ” Immaginavo una vita più anonima. Ho capito che il successo arriva quando fai quello che ti piace, non quando lo cerchi” – ha confidato.

Benedetta Parodi e il rapporto con la sorella Cristina Parodi: “siamo molto unite”

Dalle pagine de La Stampa, Benedetta Parodi ha parlato del rapporto con la sorella Cristina Parodi: “era la super bella, la più corteggiata di Alessandria”. La conduttrice ricorda ancora oggi che il telefono di Cristina suonava a ripetizione e che la mamma la mandava spesso a controllare cosa facesse in camera quando invitava gli amici a giocare. La sorella Cristina è sempre stata molto legata al fratello Roberto: “Si spalleggiavano. Li invidiavo un po”. Poi nel tempo Benedetta si è avvicinata al fratello, in particolare durante gli anni dell’università.

Oggi che sono tutti grandi, i fratelli Parodi trascorrendo sempre le cene di Natale insieme. “Siamo legatissimi. Ci sono tanti argomenti di conversazione, problemi simili” – ha detto Benedetta Parodi. Una famiglia molto unita e fortunata visto che figli e rispettivi partner vanno tutti d’accordo!