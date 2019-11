Bake Off Italia 2019, finale/ Diretta e vincitore: giudice speciale Cannavacciuolo

ANTICIPAZIONI FINALE BAKE OFF ITALIA 2019

Venerdì 29 novembre, in prima serata, Real Time trasmette la finalissima di Bake Off Italia 2019. Benedetta Parodi che, per l’occasione indosserà un abito elegante, condurrà l’ultimo atto della settima edizione del talent show culinario più dolce della televisione italiana. Dopo tantissime sfide, emozioni, lacrime e tante eliminazioni, in finale si sfideranno Hasnaa, Riccardo, Rong e Martina che sono anche i quattro concorrenti che hanno affrontato le sfide della penultima puntata. La semifinale, infatti, è stata ininfluente dal momento che non c’è stata un’eliminazione. A giudicare le provede dei finalisti, come sempre, saranno i tre inflessibili giudici ovvero Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Sarà una puntata finale ricca di emozioni per i concorrenti che dovranno cercare di conquistare anche il palato difficile di un quarto giudice molto esigente.

CANNAVACCIUOLO GIUDICE SPECIALE

Se in semifinale Hasnaa, Riccardo, Rong e Martina che hanno poi strappato il biglietto per la finalissima hanno dovuto conquistare il palato dei bambini, trasformati per l’occasione in giudici, questa sera, per poter conquistare il titolo di Miglior pasticcere amatoriale 2019, oltre a non commettere errori tecnici che potrebbero far infuriare Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara, dovranno cercare di mantenere la calma di fronte al quarto giudice speciale. Ospite di questa sera sarà lo chef Antonino Cannavacciuolo, attualmente in onda su Sky con il suo Antonino Chef Academy. Cannavacciuolo metterà a dura prova le capacità dei quattro finalisti che sperano di portare a casa la vittoria. Quali prove, dunque, dovranno affrontare? Andiamo a scoprirle insieme.

LE PROVE DELLA FINALE DI BAKE OFF ITALIA 2019

Anche in finale, Hasnaa, Riccardo, Rong e Martina dovranno affrontare tre prove. Nella prova creativa, i finalisti dovranno preparare un dolce con gli ingredienti di Cannavacciuolo: sale, olio, ricotta e limoni di Sorrento. Al termine di questa prova verrà decretato il primo eliminato. Nella prova tecnica dovranno preparare un dolce firmato da Cannavacciuolo: Dessert cocco, arachidi e ananas stando particolarmente attenti alla cottura dell’ananas e alla finitura della rigatura del cocco. Anche al termine di questa prova ci sarà un eliminato. Infine, i due superfinalisti affronteranno la prova a sorpresa, dedicata alle ricette che potrebbero far parte del libro del vincitore. Al termine di questa prova ci sarà la proclamazione del vincitore che avverà fuori dal tendone.



