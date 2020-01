Bake Off Italia All Stars Battle/ Eliminato e diretta: Simone Rugiati tra gli ospiti

Venerdì 17 gennaio, in prima serata su Real Time, torna l’appuntamento con Bake Off All Stars Italia, lo spin-off del programma condotto da Benedetta Parodi in cui si sfidano i migliori pasticceri delle varie edizioni. Il padrone di casa è Flavio Montrucchio a cui è affidato il compito di raccontare le sfide tra la squadra Rosa, Gialla e Azzurra, guidate rispettivamente da Rosa, Gialla e Azzurra ovvero Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio. dopo l’eliminazione di Enrica della squadra gialla della scorsa settimana, questa sera si sfideranno: Tony Anania e Malindi Donvito della squadra azzurra, Giustina Dibello, Jolanta Noto, Riccardo Pagni, Rosalind Pratt della squadra gialla; Patrizia Ave, Antonio Crispino, Antonino Orfanò, Francesca Tiranti della squadra rosa. La scorsa settimana, però, Clelia D’Onofrio non era presente, per alcuni problemi di salute e, così, Malindi è passata nella squadra rosa di Knam, mentre Tony nella gialla di Damiano Carrara. Le squadre, questa sera, torneranno ad essere tre?

LE PROVE DI BAKE OFF ITALIA ALL STARS

Ogni settimana, le prove che devono superare i concorrenti di Bake Off Italia All Stars per conquistare l’accesso alla prossima puntata sono sempre complicate. La scorsa settimana, durante la Prova Rush che ha avuto come ospiti Martina (vincitrice di Bake Off Italia 7) e Federico Fashion Style, i concorrenti hannoo preparato 10 éclair, tutti di colori diversi. Per la prova Show hanno, invece, preparato una Barrel Cake. Infine, per la prova Extreme dovranno preparare una crema pasticciera in 15 minuti. Quali prove, invece, dovranno affrontare questa sera? Tra gli ospiti speciali che giudicheranno anche i piatti ci saranno degli chef. I concorrenti, dunque, dovranno cimentarsi anche nella preparazione di qualche piatto salato? Lo scopriremo questa sera.

GLI OSPITI DI BAKE OFF ITALIA ALL STARS

Grandi ospiti per la puntata odierna di Bake Off All Stars Italia. Sotto il tendone arriveranno Simone Rugiati, Misha Sukyas e Marco Bianchi. Simone Rugiati è uno chef conosciuto dal pubblico che ha partecipato a diverse trasmissioni come, tra gli altri, La prova del cuoco, Cuochi e Fiamme, Codice Rugiati, Food Advisor e Shop, Cook & Win! Misha Sukyas, invece, è uno chef stellato di origine italo-armena, protagonista della quarta edizione di Camionisti in trattoria. Infine, ospite della nuova puntata di Bake Off All Stars sarà lo chef Marco Bianchi che ha recentemente fatto coming out.



