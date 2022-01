Bake Off Italia Dolci sotto un tetto, finale/ Diretta 28 gennaio: chi sarà il vincitore?

Bake Off Dolci sotto un tetto, anticipazioni quinta puntata

Questa sera, venerdì 28 gennaio, alle 21.20 su Real Time va in onda la quinta e ultima puntata di “Bake Off Dolci sotto un tetto”, condotto da Flavio Montrucchio. La puntata si intitolerà “Il successo finale”. A giudicare le prove ritroveremo Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Dopo le prime quattro puntate, in cui sono stati eliminati i “Coniugi”, “Mamma e figlia” e “Nonna e nipote”, sotto il celebre tendone sono rimaste 3 coppie: gli “Eterni sposini” Giovanna e Ciro, “Le cugine” Nadia e Francesca e “Le sorelle” Carmen e Francesca. Gli ospiti della puntata saranno Pasqui e Ricky di Casa Surace, la factory napoletana fondata nel 2015 che su YouTube conta oltre 1 milioni di follower. Ecco le due prove della finale di “Bake Off Italia – Docki sotto un tetto”.

Bake Off Dolci sotto un tetto, le ultime prove

Si parte con la prova tecnica. Le tre coppie dovranno preparare la “Torta bianco e nero”, metà preparata da Ernst Knam e metà da Damiano Carrara. Per l’occasione la coppia sarà temporaneamente divisa: un membro dovrà preparare il primo strato, l’altro il secondo. Al termine della prova vengono eliminate “Le sorelle” Carmen e Francesca, che si classificano così terze. L’ultima prova delle finale, quindi, vede sfidarsi gli “Eterni sposini” e “Le cugine”. L’ultima prova consiste nel preparare la torta che farebbero a casa per festeggiare la vittoria: massima libertà nell’ideazione ed esecuzione del dolce! Durante la prova Francesca riceve la sorpresa del figlio Nicola. Anche per Ciro e Giovanna arriva il figlio Antonio. La coppia vincitrice della seconda edizione di “Bake off Italia – Dolci sotto un tetto” sono gli “Eterni sposini”!

