Bake Off Italia Dolci sotto un tetto, finale/ Diretta e vincitori: Fidanzati e i Conviventi eliminati?

Bake Off Italia Dolci sotto un tetto, anticipazioni della finale di oggi, 22 gennaio

Bake Off Italia Dolci sotto un tetto si prepara a tornare in tv questa sera per il gran finale. I concorrenti reduci dalle prime settimane di questo speciale spin-off di Bake Off, si preparano per lo scontro finale alla presenza di Flavio Montrucchio che ha tenuto il timone dello show al venerdì sera. Come sempre l’appuntamento è fissato per questa sera, a partire dalle 21.10, quando sotto al tendone di Villa Borromeo d’Adda arriverà anche la nuova ‘queen’ della programmazione Discovery, ovvero Elettra Lamborghini, presto in onda con uno show sulla sua vita e non solo, Elettra e il resto scompare. Come sempre le regole dello scontro non cambieranno e mentre Flavio Montrucchio intratterrà l’ospite della serata, i concorrenti dovranno vedersela affrontando le tre prove.

Ultime tre prove e vincitore di Bake Off Italia Dolci sotto un tetto

I concorrenti di Bake Off Italia Dolci sotto un tetto dovranno vedersela come sempre con la prova Creativa e con quella tecnica ma anche con quella a Sorpresa che di solito è proprio legata all’ospite di turno. La scorsa settimana sono stati i Facchinetti a chiedere una prova a tema aperitivo ma questa volta cosa chiederà loro Elettra Lamborghini? A mettersi ai fornelli saranno tutti i semifinalisti anche quelli che venerdì scorso sono stati salvati in corner da Clelia d’Onofrio che si è presentata al cospetto delle coppie a rischio, i Fidanzati e i Conviventi, portando loro una bottiglia di champagne e annunciando che nessuno sarebbe stato eliminato dalla gara.

I migliori della serata però sono stati Padre e figlia che questa sera potranno godere del loro bonus. A loro si uniranno poi anche Madre e figlia, chi la spunterà in questa finalissima? A giudicare le prove della finalissima di Bake Off Italia Dolci sotto un tetto, come sempre i tre giudici, ovvero Clelia d’Onofrio, Damiano Carrara ed Ernst Knam. L’appuntamento con la finalissima è sul canale 31 del DTT e sui social, dove potete commentare i finalisti e i loro dolci.



