Ballando con le stelle 2019, 1a semifinale/ Eliminati e diretta: Giletti e Piccinini ospiti

Ballando con le stelle prima semifinale: anticipazioni e news

Dopo la pausa forzata della settimana scorsa per lasciare spazio alla finale dell’Eurovision Song Contest 2019, oggi, venerdì 24 maggio, alle 20.35 su Raiuno, Milly Carlucci, con la collaborazione di Paolo Belli e Robozao nelle vesti di terzo conduttore, conduce una nuova puntata di Ballando con le stelle 2019. Quello di questa sera della quattordicesima edizione del programma di Raiuno sarà un appuntamento cruciale per le coppie ancora in gara. “La maratona della semifinale” aprirà le porte della finalissima del 31 maggio solo ad alcune delle coppie ancora in gara. Tutti i concorrenti hanno ormai raggiunto un livello di preparazione eccellente. Dopo ore trascorse in sala prove, tra i vip e tutti i maestri si è ormai inastaurato un grande feeling che sarà fondamentale per conquistare la fiducia dela giuria e del pubblico che, attraverso i televoto, sarà decisivo nella scelta delle coppie finaliste.

Ballando con le stelle 2019: sfida tra Manuela Arcuri ed Ettore Bassi

La semifinale di Ballando con le stelle 2019 si aprirà con la sfida tra Manuela Arcuri ed Ettore Bassi. Nella scorsa puntata del programma condotto da Milly Carlucci, si è tenuta la “staffetta del ripescaggio”. L’atteso risultato del ballottaggio tra le coppie composte da Ettore Bassi – Alessandra Tripoli e Manuela Arcuri – Luca Favilla sarà svelato solo questa sera. A scegliere di sfidare Manuela Arcuri è stato lo stesso Ettore Bassi. Pur accettando la decisione del collega, l’attrice ha confessato di non aver gradito la scelta: “Ci sono rimasta male, perché abbiamo lavorato insieme per due anni. Mi vuole cacciare, no abbracciare come ha detto in puntata. Ci siamo visti ma non ci siamo detti nulla. Rispetto la sua scelta, avrà le sue motivazioni. Ma questo non toglie che ci sono rimasta male. Noi saremo ancora più forti”, ha dichiarato a Vieni da me.

Le coppie in gara della prima semifinale di Ballando con le stelle

Nel corso della puntata odierna di Ballando con le stelle 2019, le coppie dovranno affrontare diverse sfide dimostrando di avere tutte le carte in regola per arrivare in finale. Tutte le coppie dovranno essere in grado di affrontare qualsiasi tipo di ballo. A scendere in pista saranno: Suor Cristina – Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona) vs Milena Vukotic – Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro vs Enrico Lo Verso – Samanta Togni; Lasse Lokken Matberg- Sara Di Vaira vs Angelo Russo – Anastasia Kuzmina; Dani Osvaldo – Veera Kinnunen vs la coppia vincitrice del ballottaggio iniziale. Le loro esibizioni saranno giudicate dalla Giuria composta da: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Massimo Giletti e Francesca Piccinini ballerini per una notte della semifinale di Ballando con le stelle 2019

Anche questa sera non mancheranno i ballerini per una notte. Questa sera, ad affrontare il tour de force preparando una coreografia in poche ore per esibirsi poi davanti alla giuria saranno Massimo Giletti che torna in Rai dopo i passaggio a La7 e Francesca Piccinini, campionessa di pallavolo. L’esibizione sarà valutata dalla Giuria. Il punteggio, così ottenuto, servirà a migliorare la classifica finale di una delle coppie in gara. A commentare a bordo pista l’esibizione dei ballerini per una notte saranno Roberta Bruzzone e Alberto Matano, custode de tesoretto.





