Ballando con le stelle 2019, la finale/ Diretta e vincitore: Ivan Cottini ospite

Dopo il doppio appuntamento della scorsa settimana, Ballando con le stelle 2019, per lasciare spazio alla finalissima di Champions League tra Tottenham e Liverpool in programma sabato 1° giugno, torna in onda oggi, venerdì 31 maggio. Milly Carlucci, con la collaborazione di Paolo Belli, a partire dalle 20.35, su Raiuno, conduce l’ultima puntata del programma di Raiuno, giunto alla quattordicesima edizione e che anche quest’anno è stato un vero successo. La semifinae di Ballando che ha decretato le coppie finaliste è stata seguita da 4.047.000 spettatori pari al 18.41%% di share. Nel complesso, la trasmissione ha vinto spesso la serata battendo anche Amici di Maria De Filippi. La finalissima di Ballando con le stelle 2019 potrebbe così regalare un’altra vittoria a Milly Carlucci che, anche quest’anno, può considerarsi soddisfatta del lavoro svolto per aver messo su un cast che ha convinto il pubblico sin dalle prime battute.

LE COPPIE FINALISTE DI BALLANDO CON LE STELLE 2019

Dopo settimane di prove interminabili, sfide emozionante e ballottaggi difficili, questa sera, sarà eletta la coppia vincitrice di Ballando con le stelle 2019. A contendersi la vittoria nel corso di una serata ricca di sfide che metteranno a dura prova la preparazione dei concorrenti vip, saranno: Milena Vukotic e Simone Di Pasquale; Ettore Bassi e Alessandra Tripoli; Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro; Lasse Matberg e Sara Di Vaira; Dani Osvaldo e Vera Kinnunen; Angelo Russo e Anastasia Kuzmina. Tra tutte le coppie, gli scommetittori sono sicuri che, la sfida per la vittoria, riguarderà soprattutto Ettore Bassi e Daniel Osvaldo che, nel corso delle varie puntate, hanno dimostrato di essere tra i migliori concorrenti dell’attuale edizione.

IL MECCANISMO DELLA FINALE DI BALLANDO CON LE STELLE 2019

Anche in finale, le esibizioni delle coppie concorrenti di Ballando con le stelle 2019 saranno giudicate dalla giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. I giudici dovranno valutare i progressi fatti dai concorrenti che dovranno misurarsi con diversi stili di danza: balli caraibici, standard e latino-americani, ma anche prove a sorpresa. Tutte le esibizioni saranno accompagnate dalla musica della Big Band di Paolo Belli che suonerà dal vivo rendendo la serata memorabile. Il compito di eleggere la coppia vincitrice di Ballando con le stelle 2019, tuttavia, sarà affidato al pubblico che esprimerà la propria preferenza attraverso il televoto.

BALLANDO CON LE STELLE 2019: IVAN COTTINI BALLERINO PER UNA NOTTE

La finalissima di Ballando con le stelle 2019 sarà molto emozionante anche per la presenza di un ballerino per una notte davvero speciale. Questa sera, infatti, ad affrontare un vero tour de force imparando in poche ore un’intera coreografia sarà un campione della vita come Ivan Cottini che, nonostante abbia scoperto di avere la Sla quando aveva solo 27 anni, dopo un momento di sconforto, ha ripreso in mano la propria vita dedicandosi anche alla passione per la danza. L’esibizione di Ivan Cottini sarà giudicata dalla giuria di Ballando. I voti raggiunti da Ivan Cottini formeranno un tesoretto che, anche questa sera, sarà affidato al custode Alberto Matano.



