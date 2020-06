Milly Carlucci/ “Ballando con le Stelle? Speriamo in una versione fedele a se stessa”

Pubblicità

Milly Carlucci è pronta e desiderosa di riportare in scena il suo amatissimo “Ballando con le stelle“. Il Coronavirus ha inevitabilmente bloccato i lavori e allungato i tempi di attesa ma la conduttrice annuncia che il ritorno è prossimo. “Noi speriamo di tornare quest’autunno.” ha svelato in un’intervista rilasciata a deabyday. “Era nei nostri progetti partire nei primi giorni di giugno ma poi i protocolli di sicurezza e tutto quello che c’era da fare per mandare in onda un programma cosi complesso non ce lo hanno consentito.” ha ricordato. La speranza della Carlucci è che “tutto sia pronto, dal punto di vista della sicurezza e della salute. Per tutti i lavoratori del gruppo di Ballando con le stelle, non solo per i concorrenti ma per tutto lo staff.” Poi promette “Cercheremo di fare un Ballando con le stelle il più possibile fedele a se stesso!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Pubblicità

Milly Carlucci, tra iniziative benefiche e Ballando con le stelle

Milly Carlucci ha già attivato il countdown in previsione del lancio del suo Ballando con le Stelle. A causa dell’emergenza ancora in corso, la conduttrice si è vista slittare il suo show di punta. Non sappiamo ancora la data precisa in cui il talent danzante ritornerà sul piccolo schermo, dopo lo stop arrivato lo scorso marzo. Secondo alcune voci di corridoio si parlava del mese di settembre per il lancio sul piccolo schermo, mentre la Carlucci sembra puntare più sull’autunno. Lo ha rivelato a Vieni da me, lasciando intendere che i protocolli di sicurezza e i dettagli per creare uno show così complesso hanno imposto di guardare nel futuro: “Noi torneremo, e spero proprio che lo faremo in autunno. E tornando in autunno prenderà vita questo cast che avevamo fatto, erano pronti anche gli abbinamenti tra i vip e i maestri”. Non sappiamo ancora quale sarà l’impronta del programma: molto dipenderà dalle varie fasi previste dal governo perchè l’Italia possa uscire dalla pandemia. Da quanto sappiamo però i vertici non hanno intenzione di snaturare Ballando, ma di riproporre le stesse e storiche dinamiche. Oggi, martedì 2 giugno 2020, Milly Carlucci sarà una delle protagoniste di Non mollare mai – Storie Tricolori, in onda su Rai 1 in prima serata. Non è la prima volta che la conduttrice fa un appello agli italiani, diventando protagonista di un atteggiamento solidale a favore dei diritti delle famiglie e del Moige in particolare. “Il Moige è vicino alle mamme in difficoltà”, ha detto in un recente post su Instagram, “con un’iniziativa che si chiama Mamme per l’Italia. Il virus ha creato tanti problemi e uno di questi sono proprio le difficoltà pratiche ed economiche delle madri, spesso sole, che si trovano a non sapere come fare a provvedere ai propri figli”.

Pubblicità

Milly Carlucci, rimanere in forma in quarantena

Milly Carlucci è la paladina dello stare in forma: ha approfittato della quarantena e dell’obbligo di clausura per suggerire a tutti gli ammiratori come rimanere in linea. Grazie anche al contributo dei maestri di ballo: a porte di casa aperte, le lezioni sono continuate all’aperto. Un’iniziativa che ha unito Ballando con le Stelle e Ballando on the road. “Non perdiamoci di vista neppure questa estate. Adesso le lezioni dei nostri maestri continuano all’aperto. Ogni sabato sul profilo di Ballando con le stelle, troverete consigli utili per restare in forma”, ha detto in uno degli ultimi post. Chiusi i battenti invece del suo Io Resto a Casa Show, che ha visto coinvolti i giudici del talent show. Da Carolyn Smith a Guillermo Mariotto fino a Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. “Adesso che è finito il lockdown, in spiaggia, in terrazzo, ovunque noi siamo, possiamo fare qualche piccolo esercizio di danza”, ha detto ancora. Come ha ammesso al sito Deabyday, la conduttrice è sicura che il Coronavirus abbia cambiato tutto e stravolto persino la credenza degli uomini di essere padroni della natura. “Viviamo all’interno di una catena che è quella della natura”, ha sottolineato, “ma quando quest’ordine ha un sussulto, un movimento diverso da quello che è l’andamento normale, noi facciamo fatica a contenerne gli effetti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA