Ballando con le stelle 2020/ Slitta la prima puntata: in onda sabato 19 settembre

La prima puntata di Ballando con le stelle 2020 non andrà in onda sabato 12 settembre, in prima serata su Raiuno, come era stato annunciato. Il programma di Milly Carlucci, infatti, tornerà in onda solo sabato 19 settembre scontrandosi contro la nuova edizione di Tu sì que vales che, invece, partirà regolarmente il 12 settembre. Ad annunciare lo slittamento della messa in onda della prima puntata è stata Selvaggia Lucarelli, confermatissima in giuria accanto a Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith. “La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre. Avrò una settimana in più per trovare un vestito decente, bene…”, ha scritto sui social la Lucarelli ironizzando sulla scelta dell’abito che indosserà per l’occasione. Lo spostamente potrebbe essere dovuti alla positività al Covid 19 di Samuel Peron e Daniele Scardina.

BALLANDO CON LE STELLE 2020, MILLY CARLUCCI: “ABBIAMO RICOMINCIATO LE PROVE”

A confermare la nuova data di partenza di Ballando con le stelle 2020 è anche Milly Carlucci che, in un video pubblicato sulla pagina Instagram del programma di Raiuno, annuncia la ripartenza delle prove dopo la momentanea sospensione dovuta ai casi di Covid riscontrati. “Siamo all’Auditorium e abbiamo ricominciato con le prove in vista della nuova data di partenza che sarà il 19 ottobre. Le coppie si rincontreranno. Siamo in attesa delle due coppie che sono in una situazione un po’ complicata che sono quella di Samuel Peron e Rosalinda Celentano e di Daniele Scardina con Anastasia Kuzmina“, spiega la padrona di casa che promette di aggiornare il pubblico in tempo reale su tutto quello che accadrà da oggi fino a sabato 19 settembre. “Speriamo che Daniele e Samuel diventino negativi nel minore tempo possibile”, conclude la Carlucci.

La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre. Una settimana in più per trovare un vestito decente, bene. #ballandoconlestelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 2, 2020





