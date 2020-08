Daniele Scardina positivo: in palestra col Covid?/ “Sano per l’autocertificazione…”

Daniele Scardina, dopo i controlli a cui si è sottoposto per Ballando con le stelle 2020, è risultato positivo al Covid 19. Il pugile, ex fidanzato di Diletta Leotta, ha trascorso le vacanze in Sardegna dove sarebbe stato contagiato dal coronavirus come è accaduto a tantissimi altri personaggi del mondo dello show business. La positività di Daniele Scardina ha naturalmente rallentato le prove del programma di Millly Calucci che dovrebbe tornare in onda in prima serata da metà settembre, ma ora la preoccupazione maggiore riguarda i movimenti fatti da Scardina dopo le vacanze in Sardegna. Rientrato a Roma, il pugile si sarebbe allenato in una palestra della capitale. Il pugile si sarebbe recato in palestra almeno un paio di volte e sarebbe entrato in contatto con alcuni clienti. La sua positività avrebbe così fatto scattare l’allarme su eventuali contagi all’interno dell’impianto sportivo.

DANIELE SCARDINA POSITIVO: SCATTA L’ALLARME IN UNA PALESTRA DI ROMA

Daniele Scardina si sarebbe recato in una palestra di Roma, sita nel quartiere Prati, quando era già positivo? L’allarme è scattato e sul caso, come fa sapere Il Messaggero, hanno rilasciato alcune dichiarazioni i rappresentanti dell’impianto sportivo che ha accolto il pugile per i suoi allenamenti. “Quando ci ha chiesto di potersi allenare da noi – hanno fatto sapere dalla palestra romana, come riporta il Messaggero – sapevamo che Daniele Scardina era stato in Sardegna e gli abbiamo chiesto di compilare l’autocertificazione standard in materia di Covid. Gli abbiamo chiesto se fosse sano e la risposta è stata positiva“. Inoltre, pare che nei giorni successivi al rientro dalla Sardegna, abbia incontrato anche alcuni fan facendo foto con loro. Sarà possibile, dunqule, risalire a tutti i contatti di Scardina?



