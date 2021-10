Ballando con le stelle 2021, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: Pippo Baudo ballerino per una notte

Anticipazioni Ballando con le stelle 2021: la prima puntata

Milly Carlucci ha dichiarato che dalla nuova edizione di “Ballando con le stelle” ci dobbiamo aspettare sorrisi e leggerezza. I nomi dei tredici protagonisti sono già stati svelati negli scorsi mesi confermando alcune indiscrezioni. Albano Carrisi ha da poco iniziato questa avventura ma già ha dovuto tribolare un po’ in quanto la sua insegnante Oxana Lebedew ha avuto un infortunio. Per il momento, nonostante la richiesta di Milly, Albano non ha voluto sostituirla. Per convincerlo a partecipare, Milly ci ha impiegato quindici anni. In occasione della conferenza, il cantante ha spiegato: “Nella vita bisogna saper fare le esperienze giuste e questa lo è. Ci sono voluti anni per capirlo, ma ci sono arrivato. Scusate il ritardo”.

In gara ci saranno anche i sex symbol Alvise Rigo e Andrea Iannone, rimbalzato alle cronache del gossip per le storie d’amore con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Iannone, ex pilota motoGP, è stato paparazzato in compagnia della sua insegnante Lucrezia Lando e si vocifera che tra i due ci sia del tenero. In gara a “Ballando con le stelle” ci sarà anche Arisa. Dopo l’esperienza di insegnante ad “Amici”, Arisa ha deciso di sfidare se stessa. In conferenza ha spiegato che le mancava essere giudicata. Ad affiancarla, il ballerino new entry Vito Coppola.

Concorrenti Ballando con le stelle 2021: Morgan cerca riscatto

Scenderà in pista anche Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style. Siamo stati abituati a vederlo nel salotto televisivo di Barbara D’Urso e ora Federico si dovrà confrontare con il ballo. Il giudice che teme di più è Selvaggia Lucarelli con cui ha dei trascorsi social piuttosto infuocati. A completare il cast l’ex calciatore Fabio Galante, il vulcanico Memo Remigi che a 83 anni suonati sembra ancora un ragazzo, la cantante Mietta che avrà al suo fianco Maykel Fonts, Sabrina Salerno, Valeria Fabrizi, lo scienziato Valerio Rossi Albertini e Morgan.

Proprio quest’ultimo in conferenza ha spiegato che darà dimostrazione delle sue capacità: “Sono qui per creare spettacolo con quello che vale di me, non con le mie zone d’ombra. Il mio atteggiamento è sfondare il pregiudizio e portare una ricchezza”. Lo aveva già dichiarato anche a “Domenica In”.

Confermata la giuria di Ballando con le Stelle. New entry Alessandra Mussolini

Rispetto alla passata edizione, nessun cambiamento per quanto riguarda la giuria. Alla guida dei giurati ci sarà sempre Carolyn Smith. Una vera forza della natura considerando che dal 2015 Carolyn lotta contro un tumore maligno al seno. Di recente ha dichiarato: “Gli ultimi esami sono andati bene. E con questo pensavo fosse finita, invece no. Sembra che questo tumore giochi a nascondino, va e viene. Le cure lo tengono a bada, se le interrompessi ci sarebbe il 65% di possibilità che riappaia. E allora vado avanti, anche se ho dolori da morire”.

Insieme a lei ci saranno Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Al loro giudizio farà da contraltare il parere di Rossella Erra mentre tra le new entry spicca Alessandra Mussolini che proprio grazie a “Ballando con le stelle” ha scoperto una nuova giovinezza televisiva: “Ballando ti segna a vita, ti dà qualcosa che ti entra dentro e non ti lascia più”. A commentare le performance dei concorrenti in gara ci saranno anche Roberta Bruzzone e Alberto Matano.



