Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 10 ottobre: cast Ballando con le Stelle 2021

Torna l’appuntamento con Domenica In anche nel pomeriggio di oggi, 10 ottobre 2021, in onda su Raiuno dalle ore 14.00 ma in versione ridotta. Mara Venier, infatti, ci terrà compagnia solo fino alle ore 14.45 per poi passare il testimone al grande sport in occasione della partita Italia-Belgio per il terzo posto nella Nations League ed in programma a partire dalle ore 15.00. Seppur per un arco di tempo molto breve però, la padrona di casa non ci lascerà da soli ma continuerà a tenerci compagnia con i suoi ospiti esclusivi.

Nella puntata di oggi della storica trasmissione Rai, assisteremo ad un primo assaggio del talent ballerino di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, che dal prossimo sabato esordirà sulla prima rete pubblica. A tal fine, Mara Venier ospiterà l’amica e collega Milly che però non sarà da sola. Con lei anche i protagonisti della prossima stagione dello show: Al Bano Carrisi, Morgan, Arisa, Mietta, Alvise Rigo, Valeria Fabrizi, Andrea Iannone, Fabio Galante, Memo Remigi, Federico Lauri, Valerio Rossi Albertini, Bianca Gascoigne e Sabina Salerno.

Domenica In, oggi in versione ridotta: la nuova puntata

Oltre ai concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021, ospiti di Domenica In nella puntata ridotta di oggi anche i giudici Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e, in collegamento, Selvaggia Lucarelli. Ci saranno anche l’opinionista (ed ex concorrente) Alessandra Mussolini e i maestri di ballo Samuel Peron, Simone di Pasquale, Maykel Fonts, Anastasia Kuzmina, Oxana Lebedev, Giada Lini per un assaggio completo di ciò che vedremo dal prossimo sabato nella prima serata di Rai1.

In occasione dell’appuntamento odierno ridotto, Mara Venier nelle passate ore era intervenuta su Instagram per ricordare la nuova puntata del suo programma: “Buongiorno amici, oggi Domenica in inizia alle 14 e termina 14.45… alle 15 ci sarà la partita dell’Italia… io torno a casa e cucino… Che cucino???? Non so????? Che mi consigliate???? Stasera cenetta con amiche”. Non mancano i suggerimenti delle sue fan con una serie di interessanti proposte culinarie. Prima, però, il dovere!

