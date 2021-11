Ballando con le Stelle 2021, pagelle 4a puntata/ Morgan show, Sabrina Salerno e Arisa reginette sexy

La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2021 va in archivio con l’eliminazione di Fabio Galante e Giada Lini. Si comincia a fare sul serio e come è giusto che sia a pagare è la coppia meno attrezzata per andare avanti. Nulla da dire, quindi, sul verdetto finale che ha sancito la fine della corsa dell’ex difensore. Ha ragione lui, però, quando rimprovera Mariotto per il 3 alle palette. Decisamente troppo severo per una coppia che in quattro puntate ha dato segnali di crescita. VOTO 5.

Alvise Rigo, che si è salvato vincendo lo spareggio finale proprio contro Fabio Galante, ha tutte le carte in regola per essere uno dei protagonisti di questa edizione. Ma puntata dopo puntata continua a restare inspiegabilmente nell’ombra. VOTO 5. Sale, invece, Arisa. Grazie al suo maestro Vito Coppola ha imparato a gestire il palco, ma la strada da fare è ancora lunga. VOTO 6.

Pagelle quarta puntata Ballando con le Stelle 2021: top e flop, Sabrina Salerno sempre protagonista

Ci è piaciuta la sensibilità di Sabrina Salerno, ma anche l’orgoglio e l’intelligenza con cui ha difeso la sua fisicità e accolto critiche costruttive. Tecnicamente parlando, probabilmente, continua ad essere una delle migliori di quest’edizione di Ballando con le Stelle 2021. VOTO 8. Alla stessa altitudine vola Bianca Gascoigne, che però ha margini di miglioramento ancora migliori. Curve e talento viaggiano di pari passo, sempre con finezza e stile. VOTO 8. Un altro concorrente al top è Morgan: ieri sera ha abbandonato i panni di cantante per indossare quelli di ballerino. E con l’aiuto di Alessandra Tripoli ha incantato persino la Lucarelli, con cui ha dato vita ad un siparietto intrigante quanto la sua esibizione imperdibile. VOTO 8.

Ci sono poi Valeria Fabrizi e Memo Remigi, che con il loro stile d’altri tempi continuano a sorprendere. Non saranno esplosivi come altri concorrenti, ma spirito e fascino non mancano. Vedere per credere. VOTO 7,5 all’attrice, 7 al paroliere. Chiudiamo con Andrea Iannone e Lucrezia Lando, una coppia che può dormire sonni tranquilli in classifica ma che intriga sotto altri punti di vista. Il fascino dell’insegnante, tuttavia, rischia di coprire i progressi dell’allievo. VOTO 7 -.



